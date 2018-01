Đây là lần thứ 2 tại giải năm nay Halep liên tục cứu thành công match-point. Ở vòng 3 diễn ra trước đó, đương kim số 1 thế giới làm được điều tương tự để vượt qua Lauren Davis.

“Một trận đấu thật khó khăn. Cô ấy là đối thủ rất mạnh nhưng tôi không bỏ cuộc và đã chiến thắng. Tôi tự hào vì điều đó”, Halep phát biểu ngay sau trận đấu đầy kịch tính.

Đối đầu với Kerber, Halep mở màn cực kỳ thuận lợi khi thắng liền 5 game đầu tiên sau hơn 10 phút, trong đó có tới 3 game bẻ giao bóng đối thủ. Bên kia lưới, Kerber không hề tỏ ra nao núng dù sớm để mất lợi thế. Nhà cựu vô địch năm 2016 chơi tốt và thắng lại 3 game tiếp theo để rút ngắn điểm số còn 3-5. Tuy nhiên, tình huống để đối thủ bẻ giao khi đang bị dẫn 15-40 ở game cuối buộc Kerber phải chịu thua séc này với tỷ số 3-6 chỉ sau 26 phút.

Simona Halep trở thành tay vợt Romania đầu tiên giành quyền vào chung kết Australia Mở rộng. Ảnh: EPA

Kerber có cơ hội tốt nhất để lần đầu vượt lên dẫn điểm ở game thứ 3 của séc kế tiếp nhưng không làm được. Ngay khi đối thủ bỏ lỡ cơ hội, Halep nhanh chóng tạo áp lực lớn bằng những cú đánh thuận tay đầy uy lực mang lại điểm break để dẫn 3-1.

Một lần nữa, Kerber lại cho thấy bản lĩnh của cựu vô địch Australia Mở rộng 2016. Tay vợt 30 tuổi ngay lập tức đòi lại break ở game thứ 5 và tiếp tục làm được điều tương tự ở game thứ 9, trước khi thắng luôn game cuối cùng để đưa trận đấu về thế cân bằng.

Đỉnh cao của trận đấu diễn ra ở séc cuối cùng với toàn bộ những căng thẳng và kịch tính gộp lại từ 2 séc trước đó. Halep vượt trội ở các pha giao bóng ăn điểm trực tiếp (3 so với 0 của đối thủ) nhưng không bảo vệ thành công cả 3 lần đối mặt break. Tuy mắc tới 27 lỗi đánh hỏng so với 11 của Kerber nhưng tay vợt người Romania lại giành gấp đôi số điểm winner (28 so với 14).

Sự kiên cường vẫn không thể giúp Kerber đánh bại đối thủ đang là đương kim số 1 thế giới. Ảnh: Reuters

Ở séc này, Halep bị đối thủ bẻ giao bóng ngay game đầu tiên nhưng sau đó liên tục vượt lên dẫn trước. Khi dẫn 40-0 và kết thúc game thứ 8 bằng một pha ghi break, phần thắng tưởng chừng đã nằm trong tay Halep nhưng tình huống bẻ giao ngay sau đó của Kerber đã buộc trận đấu kéo dài thêm 7 game.

Các game cuối cùng diễn ra đầy kịch tính khi hai tay vợt chơi quyết liệt, tạo nên màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Ở những tình huống phân định thắng thua, Halep liên tục cứu 4 match-point trong khi Kerber cũng 2 lần làm được điều tương tự.

Phải đến game thứ 16, Halep mới giành chiến thắng sau khi Kerber có tình huống đánh trái tay không chính xác, biếu không cho đối thủ điểm match-point định đoạt trận đấu.

Sau chiến thắng kịch tính 6-3, 4-6, 9-7, Halep trở thành tay vợt Romania đầu tiên trong lịch sử lọt qua bán kết Australia mở rộng. Tại trận chung kết sắp tới, Halep sẽ đối đầu với hạt giống số 2 Caroline Wozniacki (Đan Mạch). Halep chạm trán Kerber ở bán kết Australia mở rộng Số một thế giới thắng áp đảo Karolina Pliskova 6-3, 6-2 ở trận tứ kết để nuôi hy vọng giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Thương Nguyệt

VietBao.vn