Chặng 11 với lộ trình từ TP Pleiku tới TP Buôn Ma Thuột dài 179 km.

Tuy trời mưa và sương mù nhưng khí hậu mát mẻ của khu vực Tây Nguyên là điều kiện thuận lợi để các tay đua tranh tài và đạt phong độ cao nhất. Cuộc đua tranh các giải thưởng dọc dường diễn ra hấp dẫn và ở các đoạn rút tính điểm (Sprint), tay đua đang đứng thứ 2 trên BXH áo xanh là Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) là người về nhất tại Sprint 1, đồng thời lấy luôn chiếc Áo xanh khi có tổng điểm là 154. Tuy nhiên ở 2 điểm Sprint còn lại, chiến thắng đều thuộc về Jan Paul Morales (Philippine Navy).

Im Jaeyeon đoạt chiếc áo xanh của giải

Ở đích đến tại quảng trường 10-3 (TP Buôn Ma Thuột), Jos Koop (Global Cycling Team) là người có màn bứt tốc ngoạn mục để cán đích đầu tiên, giành chiến thắng chặng 11. Về đích tiếp theo lần lượt là Nguyễn Phạm Quốc Khang (Bike Life Đồng Nai), Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) và Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai).

Jos Koop (Global Cycling Team) cán đích đầu tiên

Với việc không thể về đích trong top đầu ở chặng đua này, David van Eerd (Global Cycling Team) hiện chỉ còn giữ được Áo vàng. Chiếc Áo xanh đã chính thức thuộc về Im Jaeyeon (Korail Cycle Team) còn Sarda Javier Perez (Tập đoàn Lộc Trời) cầm chắc Áo chấm đỏ của giải vì trong các chặng đua còn lại không còn các đoạn đường đèo.

Ngay sau khi kết thúc chặng đua, 2 VĐV đội Philippines Navy Standard Insurance là Rudy Roque và Junrey Navarra đã xông vào nhau ẩu đả, mặc cho và các đồng đội can ngăn. Theo 1 thành viên BHL, có thể do mâu thuẫn trên đường đua nên 2 tay đua này đã "hẹn" sau khi kết thúc chặng mới "xử". Sau khi được các lực lượng bảo vệ đoàn đua can thiệp, cả 2 mới buông nhau ra. BTC đã phạt mỗi người 500.000 đồng và cộng thêm 1 phút vào giờ thi đấu cho hành vi này, dù xảy ra sau khi đã kết thúc chặng.

Ruby (số 87) của đội Philippines Navy

Junrey Navarra

Ngày mai 14-9, giải sẽ tiếp tục với chặng 12, đua Ski tại quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột. Quang Liêm

