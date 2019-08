Sự kiện:

Đua xe MotoGP

Cú va chạm khiến 1 xe bốc cháy

Mới đây, tay đua Pablo Cabero đã may mắn thoát chết thần kỳ sau tai nạn kinh hoàng ở giải đua Moto La Baneza diễn ra tại Tây Ban Nha, tất cả nhờ chiếc mũ bảo hiểm.

VietBao.vn