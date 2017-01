Trên sân nhà, đội Long An hòa 1-1 với đối thủ Becamex Bình Dương và tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với bốn điểm. Trên sân Tam Kỳ, đội QNK Quảng Nam đã đánh bại đương kim vô địch Hà Nội FC với tỷ số 2-1 và cũng đã có bốn điểm, tạm xếp thứ hai (do đội Long An có nhiều bàn thắng trên sân khách hơn). Trên sân Cẩm Phả, đội Than Quảng Ninh thắng cách biệt hai bàn trước đội TP Hồ Chí Minh. Duy nhất đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thua trận 1-2 trước đội khách Hải Phòng. Chiều nay 14-1, vòng 2 V-League sẽ tiếp tục diễn ra ba trận đấu còn lại.

PV

VietBao.vn