Hôm nay 7-1, Giải Bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia (V.League) 2017 chính thức khởi tranh. Bước vào mùa giải mới, không khó để nhận ra hai điểm nhấn đáng chú ý ở sân chơi đỉnh cao của bóng đá Việt Nam, đó là "làn sóng" cầu thủ nhập tịch và quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của những vị "vua sân cỏ".

Thêm cầu thủ nhập tịch, thêm sức mạnh

Chiêu mộ cầu thủ giỏi dường như chưa đủ để có thể xưng vương ở V.League và việc sử dụng cầu thủ nhập tịch đang là hướng đi để các đội bóng thực hiện tham vọng. Điều này càng được thể hiện rõ hơn khi Ban Tổ chức V.League hạn chế số lượng cầu thủ ngoại trong mỗi trận đấu. Theo đó, mỗi câu lạc bộ (CLB) chỉ có tối đa 2 cầu thủ ngoại được phép có mặt trên sân. Có thêm một cầu thủ nhập tịch, sức mạnh của đội bóng sẽ được nâng lên đáng kể, ít nhiều tạo ưu thế so với những đội chỉ sử dụng 2 ngoại binh. Ở mùa bóng trước, Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội) lên ngôi vô địch cũng nhờ sự đóng góp đáng kể của chân sút gốc Nigeria Hoàng Vũ Samson. Cầu thủ này cùng hai ngoại binh Gonzalo và Victor đã giúp Hà Nội T&T tạo nên cuộc lội ngược dòng khó tin trong nửa cuối của mùa giải 2016. Còn FLC Thanh Hóa cũng trở thành ứng cử viên vô địch trong gần hết mùa giải với sự góp mặt của trung vệ gốc Hà Lan Nguyễn Văn Bakel.

Đến trước mùa giải 2017, số CLB sở hữu cầu thủ nhập tịch đã tăng đáng kể. Ở SHB Đà Nẵng, tiền đạo gốc Argentina G.Merlo đã trở thành công dân Việt Nam với tên gọi mới là Đỗ Merlo. Ở Than Quảng Ninh, tiền vệ mùa trước còn có tên Kizito sẽ thi đấu với cái tên mới là Trần Trung Hiếu. Còn ở Quảng Nam, tiền đạo Suleiman lấp ngay vào chỗ trống của cầu thủ nhập tịch khác là Hoàng Vissai. Sau khi được nhập quốc tịch Việt Nam, từ mùa giải này Suleiman sẽ thi đấu với tên gọi Nguyễn Trung Đại Dương. Cả ba đều là những cầu thủ giỏi nên sức mạnh của SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh và Quảng Nam sẽ tăng đáng kể. Vì thế, Than Quảng Ninh bắt đầu mơ giành ngôi vô địch V.League 2017, SHB Đà Nẵng không quá lo lắng về khả năng nằm trong nhóm dẫn đầu.

Với phân nửa trong tổng số 14 đội bóng tham dự V.League 2017 sử dụng cầu thủ nhập tịch, mùa giải này dự báo sẽ gay cấn hơn hẳn, nhất là ở cuộc đua đến ngôi vô địch giữa Hà Nội, FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh.

Trọng tài nội sẽ lấy lại niềm tin?

Mùa giải 2016 có thể coi là đáng quên đối với các trọng tài Việt Nam sau khi đội ngũ "áo đen" mắc hàng loạt sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Đến cuối mùa, có tới 5 vòng đấu xuất hiện trọng tài ngoại ở những trận cầu quan trọng, đã khiến uy tín chuyên môn cũng như cái uy của trọng tài nội suy giảm đáng kể. Cũng vì thế mà trước mùa giải 2017, công tác tập huấn cho trọng tài được thực hiện rất kỹ với sự tham gia của một giảng viên cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Châu Á - cựu trọng tài Malaysia Subkhiddin, người từng tham gia điều hành tại World Cup 2010, từng giảng dạy tại những lớp trọng tài ở cấp độ cao nhất của bóng đá Châu Á. Ngoài ra, các trọng tài cũng được đề nghị áp dụng nghiêm luật thi đấu, mạnh tay với những lỗi thô bạo và phản ứng thiếu văn hóa của cầu thủ, huấn luyện viên nhằm mang đến một diện mạo mới cho V.League.

Chính các "vua sân cỏ" cũng tỏ ra nghiêm túc đối với nhiệm vụ chuẩn bị cho mùa bóng mới, có lẽ vì thế mà chỉ có một trợ lý trọng tài bị loại do không bảo đảm thể lực. Xem ra, đó cũng là một tín hiệu đáng mừng của bóng đá Việt Nam trước khi bắt đầu mùa giải 2017.

Các trận đấu vòng 1 V.League 2017: Ngày 7-1: SHB Đà Nẵng - Hoàng Anh Gia Lai, Cần Thơ - Long An, Hà Nội FC - Than Quảng Ninh. Ngày 8-1: FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng - Sài Gòn FC, TP Hồ Chí Minh - Quảng Nam, B.Bình Dương - S.Khánh Hòa.

