Đội nữ TP Hồ Chí Minh với bốn VĐV cũng tự phá KLQG ở cuộc thi chung kết tiếp sức 4 x 100m tự do nữ, trong khi Ánh Viên tự phá ba kỷ lục đại hội (KLĐH) của chính mình ở nội dung 50m bơi ngửa và 200m tự do và 400m hỗn hợp nữ để giành thêm ba HCV cho đoàn Quân đội. Với sự xuất sắc của Ánh Viên, đoàn Quân đội đã dẫn đầu môn bơi với 13 HCV, đoàn TP Hồ Chí Minh giành 12 HCV, hai đoàn An Giang và Đà Nẵng cùng giành năm HCV.

* Ở môn cử tạ, đô cử Phạm Tuấn Anh (Thanh Hóa) tỏ ra vượt trội ở hạng 77 kg nam để giành cả ba tấm HCV cử giật (142 kg), cử đẩy (179 kg) và tổng cử (321 kg). Đô cử Trần Xuân Dũng của Thanh Hóa cũng giành ba HCV ở hạng 94 kg nam. Thi đấu hạng 69 kg nam, Nguyễn Quang Trường (Hà Nội) giành cả ba HCV cử giật (135 kg), cử đẩy (167 kg) và tổng cử (302 kg), trong đó cử đẩy và tổng cử được xác định là những KLĐH mới. Tạm thời, đoàn Hà Nội dẫn đầu môn thi đấu này với 14 HCV. Đoàn Thanh Hóa đã giành sáu HCV xếp thứ hai. Ba đoàn Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An cùng có ba HCV.

* Môn vật đã kết thúc thi đấu với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội, với 14 HCV. Có thêm tấm HCV của Ngô Văn Lâm (hạng 97 kg vật tự do nam) trong ngày thi đấu hôm qua, đoàn Quân đội đứng thứ hai với bốn HCV. Hai đoàn Hà Nam và Hải Phòng cùng giành một HCV nhưng đoàn Hà Nam xếp trên vì có thêm một HCB. Trong ngày thi đấu cuối (7-12), đoàn Hải Phòng và đoàn Ninh Bình mới giành được HCV đầu tiên của đô vật Hoàng Văn Nam (hạng 86 kg vật tự do nam) và đô vật Hà Văn Hiếu (hạng 125 kg nam).

* Các võ sĩ tê-cuôn-đô Hà Nội gồm năm võ sĩ Linh - Nguyên - Thanh - Phương - Dung trong ngày thi đấu 7-12 đã giành HCV đối kháng đồng đội nữ sau khi đánh bại đội Đà Nẵng với tỷ số 102-51. Đội nam Thanh Hóa gồm Xuân Kiên - Đình Cường - Hữu Thế - Trọng Cường - Văn Hùng thắng đội TP Hồ Chí Minh 75-56 trong trận chung kết đối kháng để giành HCV. Với kết quả này, đoàn TP Hồ Chí Minh dẫn đầu môn tê-cuôn-đô với sáu HCV. Đoàn Hà Nội giành năm HCV xếp thứ hai. Đoàn Quảng Nam có hai HCV đứng ở vị trí thứ ba.

* Đội bóng đá nữ TP Hồ Chí Minh chiều qua đã lên ngôi vô địch tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám - 2018 sau khi thắng 1-0 trước đội nữ Hà Nội trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động Hà Đông (Hà Nội).

* Các kỳ thủ nam của TP Hồ Chí Minh đã giành trọn cả ba vị trí cao nhất của môn cờ vua nội dung cờ nhanh diễn ra hôm qua. Lần lượt Lê Quang Liêm (8,0 điểm), Đặng Hoàng Sơn (8,0 điểm) và Phạm Chương (6,5 điểm) đã giành trọn bộ huy chương. Nguyễn Thị Phương Thảo (Bắc Giang) lên ngôi vô địch cờ nhanh của nữ với 8,5 điểm, vượt trên hai kỳ thủ của TP Hồ Chí Minh là Bảo Trâm (8,0 điểm), Thùy Dương (6,5 điểm).

* Đội kiếm Hà Nội gồm Bùi Văn Thái - Lưu Hồng Sơn - Nguyễn Văn Giáp - Trần Văn Anh đã giành thắng lợi 45-40 trước đội Bắc Ninh trong trận chung kết liễu kiếm nam. Đoàn Hải Dương với bốn kiếm thủ Đoàn Thị Yến - Lê Thị Bích - Nguyễn Thị Hương - Trần Thị Len vượt qua đội Hà Nội trong trận chung kết liễu kiếm nữ với tỷ số 45-31 để giành HCV.

* Phùng Thị Mỹ Linh đã đoạt ngôi vô địch bài biểu diễn côn thuật của môn u-su với 9,6 điểm để giành tấm HCV thứ hai cho đoàn TP Hồ Chí Minh. Đoàn Hà Nội vẫn dẫn đầu với sáu HCV ở môn u-su.

* Đoàn Hà Nội đã giành 146 HCV và chắc chắn vô địch toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám - 2018 do đoàn TP Hồ Chí Minh đến hết ngày thi đấu hôm qua với 109 HCV đã bị bỏ xa. Đoàn Quân đội với 55 HCV cũng giữ vững vị trí trong tốp ba đoàn dẫn đầu.

