Lê Quốc Phương (vàng) mang về 3 điểm cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: Bongdaplus

Trên sân nhà, đội FLC Thanh Hóa đã giành chiến thắng 1-0 trước Than Quảng Ninh. Sau thất bại tới 1-5 tại Cúp quốc gia trước SHB Đà Nẵng, đội bóng xứ Thanh rất muốn nhanh chóng lấy lại hình ảnh. Vì vậy, họ đầy quyết tâm khi thi đấu với Than Quảng Ninh, cũng đang muốn giành chiến thắng để áp sát nhóm 3 đội dẫn đầu.

Trong tình thế như vậy, FLC Thanh Hóa đã tạo được ưu thế nhất định về tỉ lệ cầm bóng trước Than Quảng Ninh nhờ sự năng nổ của các tiền vệ và tiền đạo trong đó có Lê Văn Thắng - cầu thủ mới trở lại đội bóng xứ Thanh. Chính Lê Văn Thắng đã tạo nên tình huống sóng gió nhất ngay trong hiệp 1 trước cầu môn Than Quảng Ninh khi đối mặt thủ thành Tuấn Linh. Tuy nhiên, anh lại không chiến thắng được thủ thành của Than Quảng Ninh.

Ở chiều ngược lại, Than Quảng Ninh cũng tạo được những cơ hội ghi bàn, trong đó đáng kể nhất là cú đánh đầu cận thành của T.Patiyo, đưa bóng trúng xà ngang.

Sang đến hiệp 2, FLC Thanh Hóa vẫn lấn lướt nhưng lại gặp khó khăn khi tiếp cận khung thành Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, ở phút 90+2, pha bật nhả trước vòng cấm địa của các cầu thủ chủ nhà đã đưa bóng đến vị trí của Lê Quốc Phương. Cú ra chân cực nhanh và mạnh của tiền vệ nhỏ con này đã đưa bóng vào góc xa, đánh bại nỗ lực cản phá của thủ thành Tuấn Linh. Với chiến thắng này, FLC Thanh Hóa đã vươn lên đầu bảng với 26 điểm, đẩy Hà Nội FC xuống thứ nhì.

Ở trận đấu bù khác, Hà Nội FC đã phải rất nhọc nhằn mới giành được 1 điểm trước chủ nhà Cần Thơ. Trong trận này, Cần Thơ đã dẫn 1-0 ngay phút thứ 6 do công của N’si. Phải đến phút 75, A.Silva mới gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội FC với pha đệm bóng cận thành từ cú sút phạt hiểm hóc của Thành Lương.

Trong hơn 10 phút cuối trận, Hà Nội FC đã thi đấu hơn người do N’si của Cần Thơ bị thẻ vàng thứ hai sau khi gây hấn với cầu thủ của đội bóng Thủ đô. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu vô duyên, các chân sút Hà Nội FC đều không thể ghi thêm bàn thắng.

Trận hòa này khiến Hà Nội FC được 24 điểm và xuống thứ nhì bảng xếp hạng. Nhật Hà

