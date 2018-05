Các cầu thủ Hà Nội FC ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu với Nam Định Ảnh: Minh Hoàng

Sự khác biệt về đẳng cấp đã giúp đội khách Hà Nội FC chiếm thế chủ động trước Nam Định trong hầu hết trận đấu. Thực sự, dàn cầu thủ nội của Nam Định thi đấu không tệ nhưng phong độ kém cỏi của 2 ngoại binh đã khiến đội bóng thành Nam không thể tận dụng những cơ hội ghi bàn hiếm hoi. Đáng tiếc nhất là cú bay người đánh đầu cận thành vào cuối hiệp 1 của Henry nhưng lại đưa bóng chệch cột dọc. Thậm chí, tiền đạo Benjamin của Nam Định còn bị thay ra chỉ sau hơn 30 phút thi đấu.

Trước đó, vào phút 21, Nam Định đã thủng lưới sau pha đánh biên quen thuộc của Hà Nội FC. Hậu vệ Văn Kiên thoát xuống để căng ngang vào trước khung thành Nam Định, giúp Oseni tạo ra pha bóng hỗn loạn. Chớp cơ hội này, trung vệ Duy Mạnh dứt điểm đưa bóng tung nóc lưới, đưa Hà Nội FC dẫn 1-0.

Hà Nội FC tiếp tục thi đấu ổn định trong hiệp 2 với những mảng miếng tấn công và phản công quen thuộc. Cuối cùng, tiền đạo Oseni đã ghi bàn với cú đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Hà Nội FC. Trong khi đó, dù thi đấu đầy nỗ lực để không phụ công 15.000 khán giả đến sân Thiên Trường nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ cũng không thể ghi bàn, chấp nhận ở đáy bảng xếp hạng với 4 điểm.

Còn Hà Nội FC được 20 điểm để hơn 6 điểm so với đội nhì bảng Than Quảng Ninh. Trong chiều tối ngày 20-5, Than Quảng Ninh đã để thua 1-3 trước đội khách FLC Thanh Hóa. Trận đấu diễn ra cân tài cân sức nhưng Than Quảng Ninh lại phạm nhiều sai lầm cá nhân hơn và bị đội khách FLC Thanh Hóa khai thác triệt để. Rõ nhất là tình huống dẫn đến bàn thua thứ 2 khi Trần Trung Hiếu để Omar (FLC Thanh Hóa) dễ dàng cướp bóng trước khi kiến tạo để Ofere nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ Thanh. Các cầu thủ ghi bàn cho FLC Thanh Hóa là Ofere (45+1’, 62’), Trọng Hoàng (90+1’). Ghi bàn cho Than Quảng Ninh là Eidyson (52’). Với chiến thắng này, FLC Thanh Hóa đã báo hiệu trở lại đường đua vô địch dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng dù mới được 12 điểm, xếp thứ tư.

Ở trận đấu khác, tuyển thủ U23 quốc gia Phan Văn Đức đã đưa Sông Lam Nghệ An dẫn 1-0 trước chủ nhà Quảng Nam vào phút 35. Thế nhưng, đến phút 57, Claudecir đã ấn định tỷ số 1-1 cho Quảng Nam. Hà Nhật

VietBao.vn