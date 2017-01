Với ba trận toàn thắng vừa qua, đội bóng xứ Thanh vào trận đầy hưng phấn, liên tục vây hãm khung thành của đội chủ nhà với các mũi nhọn U-chê và Quốc Phương chơi khá cơ động và biến hóa. Tuy chống đỡ khá vất vả, song các cầu thủ B.Bình Dương vẫn giữ vững được thế trận, đồng thời từng bước triển khai được những pha phản công sắc bén và họ đã làm nên chuyện. Phút 17, nhận đường tạt vào của đồng đội, Anh Đức đánh đầu chính xác, mở tỷ số 1-0 cho B.Bình Dương. Bị dẫn trước, các cầu thủ FLC Thanh Hóa tiếp tục đẩy cao đội hình, gây sức ép về phía khung thành đối phương, nhưng đã phải nhận tiếp bàn thua thứ hai ở phút 33. Lần này, lại là đội trưởng Anh Đức của B.Bình Dương ghi bàn thắng, hoàn tất cú đúp của anh trong trận đấu, đồng thời cũng là bàn thắng thứ sáu của anh từ đầu mùa giải đến nay. Đang hưng phấn với hai bàn thắng có được, nhưng đội chủ nhà đã nhanh chóng rơi vào thế bất lợi chỉ sau đó ba phút khi Trung Tín bị thẻ đỏ phải rời sân. Từ lúc này, thế trận gần như hoàn toàn thuộc về FLC Thanh Hóa. Phút 80, từ một pha đá phạt góc, trong tư thế thoải mái, Tuấn Anh ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2, giúp đội FLC Thanh Hóa tiếp tục bất bại sau bốn vòng đấu và đứng đầu bảng.

* Một trận đấu khác cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ là trận đấu giữa đội TP Hồ Chí Minh của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh với đội đương kim vô địch Hà Nội FC trên sân Thống Nhất. Phút 31, từ đường chuyền bóng kỹ thuật của Quang Hải, “Quả bóng vàng 2016” Thành Lương tung cú sút đẹp mắt vào góc phải khung thành, mở tỷ số 1-0 cho Hà Nội FC. Chưa dừng lại ở đó, trong phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Hoàng Vũ Xam-xơn đã có pha đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Thế trận không có nhiều thay đổi ở hiệp hai và phải đến phút 70, đội TP Hồ Chí Minh mới có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 bằng cú vô-lê dội xà ngang vào lưới của Hoàng Phương. Chỉ mười phút sau, lại là Hoàng Vũ Xam-xơn xử lý bóng đầy kỹ thuật và xỉa bóng qua thủ môn của đội chủ nhà, ấn định tỷ số thắng 3-1 cho đội Hà Nội FC. Với chiến thắng này, đội bóng của Thủ đô được chín điểm và xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

* Tiếp đội Sài Gòn FC trên sân Plây Cu, đội Hoàng Anh Gia Lai (HA Gia Lai) đã có được một điểm đầu tiên sau ba trận toàn thua. Kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng đội chủ nhà đã bị thủng lưới ngay từ phút thứ 20. Bàn thắng cho Sài Gòn FC do Xuân Nam thực hiện trong một pha cản phá bóng lộn xộn trước khung thành của các hậu vệ HA Gia Lai. Thi đấu nỗ lực dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, tiền đạo Công Phượng đã chơi khá tốt và có pha sút phạt từ cự ly 28 m treo bóng vào để I-đê-gu-chi đánh đầu, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1 ở phút 51.

* Trước đó, trên sân Long An, đội Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng đầu tiên 2-1 trước đội chủ nhà Long An. Đội khách đã dẫn trước 2-0 và cả hai bàn thắng đều do cầu thủ ngoại binh Hen-ri thực hiện ở các phút 49 và 52. Đến phút 83, A-pôn-lông rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội Long An. Trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng, cầu thủ Đức Chinh đã tỏa sáng với cú đúp giúp đội chủ nhà thắng đội khách Hải Phòng 2-0. Đội Sanna Khánh Hòa BVN hòa 2-2 trước đội XSKT Cần Thơ.

Bất ngờ duy nhất của vòng đấu chiều qua là chiến thắng 3-1 của đội khách Quảng Nam FC trước đội Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của giải đấu có cú “hat-trick” do Đinh Thanh Trung thực hiện, trong đó có hai bàn thắng ở phút 21, phút 45+2 và phút thứ 82. Bàn thắng duy nhất của Than Quảng Ninh do Hải Huy lập công ở phút 45.

