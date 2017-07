Ban tổ chức trận đấu câu lạc bộ Cần Thơ có thể bị nhận án phạt Vòng đấu này còn chứng kiến sự cố trên sân Cần Thơ khi trận đấu diễn ra muộn 30 phút so với dự kiến. Nguyên nhân là Ban tổ chức trận đấu của câu lạc bộ Cần Thơ phải giải thích, thuyết phục để hơn 100 khán giả Hải Phòng không có những hình thức cổ vũ đội nhà. Nguyên do là trước đó Ban kỷ luật (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) đã ra án phạt dành cho cổ động viên Hải Phòng, trong đó cấm cổ vũ trên sân khách với trang phục, cờ có logo đội Hải Phòng. Ban tổ chức trận đấu câu lạc bộ Cần Thơ có thể sẽ bị nhận án phạt từ Ban kỷ luật (Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) do để trận đấu diễn ra muộn.