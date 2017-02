Trả lời phỏng vấn với báo chí, nhà cầm quân người Pháp nói: "Bất kể chuyện gì xảy ra mùa tới, tôi vẫn sẽ tiếp tục công tác huấn luyện, dù cho ở Arsenal hay nơi khác. Điều quan trọng là CLB vẫn được duy trì an toàn, bất kể tôi hay người khác ngồi ghế chỉ đạo".

Chia sẻ đó dấy lên khả năng ông Wenger có thể rời CLB vào cuối mùa 2016-17. Hiện tại, tương lai vị HLV 67 tuổi đang rất ảm đạm sau thất bại 1-5 trước Bayern Munich ở vòng 1/8 Champions League. Dù Arsenal vẫn còn 90 phút trận lượt về, song khả năng lật ngược tình thế của họ rất mong manh.

HLV Wenger nhiều khả năng chia tay Arsenal sau hai thập niên gắn bó. Ảnh: Getty Images.

Khi được phóng viên đặt câu hỏi liệu đã tới lúc thích hợp để ra đi, HLV Wenger cũng bình thản cho biết: "Có lẽ. Đó là cuộc tranh luận không có hồi kết khi một người đã nắm giữ công việc HLV trong thời gian dài và trải qua nhiều thất vọng lớn".

Hơn một thập niên qua, Arsenal của Wenger chưa giành được danh hiệu Premier League và Champions League từ lúc "Giáo sư" dẫn dắt CLB.

Thừa nhận có nguy cơ lớn phải rời đội bóng thành London, thế nhưng HLV Wenger vẫn dành tình cảm rất đặc biệt cho CLB. Ông muốn đội nhà phải đưa ra sự lựa chọn đúng đắn trong việc tìm người kế nhiệm. HLV Massimiliano Allegri của Juventus đang nằm trong tầm ngắm của Arsenal thời gian qua.

"Tôi không làm việc ở đây trong 20 năm chỉ để quan tâm đến mỗi Arsenal. Bản thân có nhiều cơ hội tìm kiếm thử thách khác, nhưng tôi lo cho CLB và cả tương lai đội bóng", HLV Wenger cho biết.

Cũng trong cuộc họp báo, chiến lược gia từng dẫn dắt AS Nancy, AS Monaco và Nagoya Grampus Eight giải thích thêm về trường hợp của tiền đạo Alexis Sanchez. Theo đó, mũi nhọn người Chile đã rời phi trường Heathrow (Anh) vào hôm qua để tới Barcelona tham dự một phiên xử.

Đang có tin đồn Sanchez bị cáo buộc trốn thuế thời còn gắn bó với đại diện xứ Catalan. Tuy nhiên, cầu thủ này sẽ trở lại London vào ngày thứ bảy (giờ Anh).

