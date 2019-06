4 trận tứ kết thì hết 3 trận phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m và đó cũng là sự kịch tính, gay cấn mà giải đấu hấp dẫn nhất Nam Mỹ đang tạo ra. Ngày cuối cùng của tháng 6-2019, giấc mộng có được danh hiệu vô địch Copa America thứ 16 của Uruguay bỗng chốc vỡ tan sau loạt sút luân lưu 11m định mệnh với Peru, những người được đánh giá có đẳng cấp, trình độ yếu hơn rất nhiều so với Suarez, Cavani và các đồng đội.

"Thắng bại là điều tất yếu trong bóng đá, Uruguay đã phung phí quá nhiều cơ hội trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và thất bại mang tính may rủi trong loạt sút 11m phân định là điều không tránh khỏi. Peru là những người thực hiện tốt hơn và họ xứng đáng đi tiếp. Uruguay cần biết chấp nhận thất bại và xem đó là một kinh nghiệm xương máu", HLV trưởng của Uruguay Tabarez cho biết sau trận tứ kết hôm 30-6.

Uruguay hoang phí cơ hội nên phải trả giá đắt khi Suarez thất bại trên chấm luân lưu định mệnh

"Lão" chiến lược gia 72 tuổi cũng nhấn mạnh rằng các học trò của ông tuy vượt trội hơn Peru trong trận chạm trán này nhưng hiệu quả trong những lần tấn công quá thấp trước hàng phòng ngự dày đặc, vững chắc của đối thủ. "Chúng tôi rất thất vọng bởi kết quả này, chúng tôi đã quá tự tin sẽ giành chiến thắng trước khi trận đấu diễn ra", ông Tabarez nói thêm.

Cùng chung nỗi thất vọng với HLV trưởng, đội trưởng Uruguay Diego Godin than thở: "Thật cay đắng khi nếm mùi thất bại. Uruguay bỏ lỡ nhiều cơ hội dù sở hữu hàng công chất lượng tầm cỡ thế giới. Chúng tôi đã rất quyết tâm để giành kết quả tốt nhất ở giải đấu kỳ này, nhưng lại thu về một hình phạt quá lớn". Tuyển thủ có 131 lần khoác áo tuyển quốc gia cũng nhận xét các đồng đội Luis Suarez và Edinson Cavani đã rất nỗ lực trong nhiệm vụ tấn công nhưng không gặp may trước đối thủ Peru sẵn sàng co cụm để chơi chiến thuật phòng thủ.

Ở bên kia chiến tuyến, tiền đạo người Peru Paolo Guerrero sung sướng nói: "Tôi rất tự hào về những gì đội tuyển đã làm được cho đến lúc này. Thật khó dùng từ ngữ để diễn đạt cảm xúc hạnh phúc lúc này. Peru đã loại Paraguay, một trong mười đội bóng hay nhất thế giới khỏi Copa America 2019 và đó là động lực giúp chúng tôi tự tin đối đầu Chile ở bán kết sắp tới. Peru sẽ tiếp tục hoàn thành câu chuyện cổ tích ở sân chơi kỳ này".

Khác với Uruguay sớm giành vé vào tứ kết chỉ sau 2 lượt đấu vòng bảng, Peru được suất tham dự vòng đấu loại trực tiếp với vị thế đội hạng ba vòng bảng có thành tích cao nhất. Trước đó, họ còn bị chủ nhà Brazil hành hạ với 5 bàn thua trắng ở lượt đấu cuối bảng A. Họ sẽ chạm trán Chile ở bán kết vào ngày 4-7 tới và ở thời điểm hiện tại, giới túc cầu vẫn chưa thể đoán đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Gareca sẽ đi tiếp hay dừng lại trước Alexis Sanchez và các đồng đội tuyển Chile.

VietBao.vn

Tường Phước - Ảnh: Reuters