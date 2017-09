Ở vòng 19 V-League, HA Gia Lai vừa có trận thua 0-1 đầy tranh cãi trước chủ nhà CLB TP. HCM trên sân Thống Nhất. Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA Gia Lai đề nghị xem lại cách điều khiển trận đấu của trọng tài khi HA Gia Lai mất oan một bàn thắng hợp lệ và một quả penalty.

- HLV Nguyễn Quốc Tuấn (HA Gia Lai): Hôm nay cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện tốt đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên ở phút 27 cầu thủ Motta của chúng tôi đưa bóng vào lưới, đó là một bàn thắng hợp lệ song bị tổ trọng tài từ chối.

Thông qua báo chí, tôi đề nghị ban tổ chức xem xét lại công tác của tổ trọng tài hôm nay, vì chúng tôi đã có một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, Motta không việt vị. Nếu ban tổ chức không xem xét lại tổ trọng tài thì chúng tôi sẽ có động thái tiếp theo.

Bên cạnh đó một tình huống khác lẽ ra chúng tôi đã được hưởng quả phạt đền nhưng trọng tài đã không cho chúng tôi hưởng. Tôi chính thức đề nghị ban tổ chức xem xét hai tình huống này.

Còn về bàn thua phút cuối trận thì tôi không cho rằng lỗi của thủ môn mới vào thay Phạm Văn Tiến của chúng tôi. Trong tình huống vừa mới vào sân như thế, khó có tinh thần thần tập trung cao độ được. Tôi không nghĩ rằng, Tiến đã chỉ huy lập hàng rào sai mà chỉ đơn giản là cậu ta chưa kịp hòa nhập.

Thực chất đây là một trận đấu căng của hai đội vì trước trận hai đội có điểm số ngang ngửa nhau.

- HLV Alain Fiard (TP.HCM): Chiến thắng này rất quan trọng với chúng tôi vì trước đó chúng tôi đã có hai trận thua (thua Cần Thơ và Sanna Khánh Hòa). Dù thế nào thì trận này chiến thắng của chúng tôi có phần may mắn, vì HA Gia Lai là một đội bóng rất xuất sắc. Nhưng trong bóng đá yếu tố may mắn đôi khi rất quan trọng và quan trọng là hôm nay chúng tôi đã có sự may mắn để thắng trận. Bài: THANH HÀ, Ảnh: PHẠM HUY

