Danh sách các cầu thủ U-23 VN tập trung đợt đầu tiên: Đỗ Sỹ Huy, Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh); Phan Văn Biểu, A Mít (SHB Đà Nẵng); Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn (HA Gia Lai); Vũ Viết Triều (Than Quảng Ninh); Nguyễn Bá Đức (SL Nghệ An); Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu (Sài Gòn); Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trần Việt Cường (B. Bình Dương); Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tiến Đạt, Martin Lo, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến); Nguyễn Sỹ Tú (Phù Đổng); Nguyễn Khắc Vũ (Long An).