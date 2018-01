Trong buổi gặp gỡ báo chí do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức chiều nay (29-1), HLV Park Hang-seo đã tiết lộ nhiều thông tin quan trọng và bất ngờ về U-23 Việt Nam cũng như chặng đường sắp tới của các đội tuyển trong năm 2018.

HLV Park Hang-seo, kiến trúc sư trong thành công của U-23 Việt Nam tại VCK U-23 châu Á. ẢNH: HUY PHẠM.

Trả lời truyền thông về kế hoạch sắp tới của các đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo tiết lộ: "Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cho đội tuyển tại Asiad 2018. Về kế hoạch của các đội tuyển trong năm nay thì tôi sẽ bàn với VFF để đưa ra kế hoạch trực tiếp.

Trước mắt, tháng 3 đội tuyển quốc gia sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận đấu gặp Jordan tại vòng loại Asian Cup 2019. Trong khi đó, Asiad 2018 ở Indonesia thì dành cho cầu thủ dưới 23 tuổi có thể cộng thêm 3 cầu thủ trên 23, theo tôi biết là danh sách có 18 người".

Thông tin bất ngờ nhất chính là việc HLV Park Hang-seo nhận định thể lực của cầu thủ Việt Nam không hề yếu như mọi người vẫn lầm tưởng.

"Trước khi sang Việt Nam, tôi có tham khảo nhiều chuyên gia am hiểu về bóng đá Việt Nam và hầu hết đều cho rằng cầu thủ Việt Nam yếu thể lực. Khi nghe như thế thì tôi cũng muốn xem mức độ đó là như thế nào.

Tôi cùng trợ lý Lee và Gede đã tìm hiểu. Đối với 1 giải đấu chỉ tập trung 1, 2 tuần thì trong khoảng thời gian đó không thể nào có cách nâng cao thể lực cầu thủ".

"Khi tôi nghe về việc cầu thủ Việt Nam yếu thể lực thì tôi sang nghiên cứu. Đầu tiên tôi nghĩ sẽ đá đội hình 3-4-3, nhưng khi sang đây, tôi chuyển sang đội hình 3-5-2. Vấn đề thể lực còn liên quan đến việc di chuyển, tốc độ và kỹ thuật cá nhân nữa. Chúng tôi đã thay đổi để tập trung đánh vào hai cánh", ông Park cho biết.

"Nhiều người cứ nói thể lực của cầu thủ Việt Nam kém, có lẽ là do thế hệ trước đó cũng như tất cả mọi người cứ nói như thế nên đâm ra các cầu thủ Việt Nam nghĩ mình yếu thể lực rồi tự ti.

Cầu thủ U-23 Việt Nam không hề yếu thể lực.

"Chúng ta đã thấy U-23 Việt Nam phải đấu với các đội rất mạnh, ngoài việc đổi đội hình thi đấu thì chúng tôi phải cố gắng khuyến khích nói với các cầu thủ rằng thể lực của họ không hề yếu. Trong bóng đá thì có thể chiều cao cầu thủ Việt Nam không bằng và mỏng cơm so với cầu thủ các nước khác nhưng thể lực thì họ không hề thua kém", chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định.

"Tôi không dám so sánh đội với Hàn Quốc, nhưng tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam có đầy đủ thể lực để thi đấu. Và nhiệm vụ của tôi trong thời gian vừa qua là phát hiện ra điều đó. Tôi nói với các cầu thủ rằng, bây giờ trong các bạn có bao nhiêu thể lực, tiềm năng, các bạn cứ phát huy hết sức. Và tôi nghĩ rằng họ không chỉ hết tự ti mà còn tìm được sự tự tin khi chơi bóng", ông Park nói thêm.

Ngoài danh hiệu á quân U-23 châu Á, U-23 Việt Nam còn đoạt giải Fair Play. ẢNH: HUY PHẠM.

Nói về thành quả đạt được của U-23 Việt Nam, ông Park chia sẻ: "Chúng tôi đạt kết quả tốt tại VCK lần này, đó là sự đóng góp của rất nhiều người, của CLB và cả những HLV tiền nhiệm nữa.

Tôi thừa nhận rằng tôi đã kế thừa những cầu thủ giỏi và những thành công từ những HLV trước đó. Và nhân đây cũng cho tôi xin cũng nói lời cảm ơn đến các HLV tiền nhiệm, về những gì họ đã để lại. Tôi sẽ cố gắng duy trì những gì tốt nhất dựa trên nền tảng có sẵn".

"Về kết quả của U-23 Việt Nam thì tôi không sốc. Kết quả ngày hôm nay đến từ sự nỗ lực rất lớn của các thành viên đội tuyển U-23 Việt Nam. Có thể nhiều người nói U-23 Việt nam đã may mắn nhưng may mắn thì cũng chỉ được 1, 2 trận thôi chứ không thể may mắn vào đến tận trận chung kết được", ông Park nói.

VietBao.vn