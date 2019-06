Tinh thần dám làm điều khác biệt và tạo nên kỳ tích của ông Park Hang-seo khá tương đồng với chiến dịch “Do what you can’t” của Samsung. Do đó, hãng công nghệ Hàn Quốc đã chọn hình ảnh ông Park cho bộ sản phẩm Galaxy S10+ Park Hang-seo phiên bản giới hạn dành riêng cho thị trường Việt Nam.