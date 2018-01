Bước vào phòng họp báo, 2 HLV Abdul-Ghani Shahad của U23 Iraq và Park Hang Seo của U23 Việt Nam đều nở nụ cười thân thiện, bắt tay và mời nhau ngồi xuống vị trí, theo sắp xếp của BTC giải.

Cuộc họp báo trước trận U23 Việt Nam vs U23 Iraq. (Ảnh: Thành Lương)

Chia sẻ suy nghĩ về trận tứ kết sắp tới, HLV Abdul-Ghani Shahad cho rằng "đây là trận đấu khó khăn". Còn HLV Park Hang Seo cho biết "đã xem 2 trận đấu của đội Iraq với Saudi Arabia và Malaysia, mỗi trận đấu họ lại có sự thay đổi về hệ thống thi đấu và nhân sự, chứng tỏ sự đồng đều và chiều sâu chất lượng đội hình. Họ thi đấu rất linh hoạt và tốc độ. Khi họ phát hiện ra điểm yếu của mình thì lập tức sửa chữa ngay, trong khi cố gắng khai thác thật nhanh điểm yếu của đối thủ. Về phía U23 Việt Nam, chúng tôi sẽ trao đổi với các cầu thủ về mọi khía cạnh chiến thuật trong ngày mai và tập trung cao độ cho trận đấu đó".

Ông Abdul-Ghani Shahad từ chối trả lời câu hỏi về phong cách thi đấu của Iraq trong trận tới, nhưng khẳng định đội bóng của mình sẽ giải quyết trận đấu "trong 90 phút".

Tương tự, HLV Park Hang Seo cũng cho biết "không cảm thấy thoải mái khi phải trả lời câu hỏi "Liệu đội bóng của ông có chuẩn bị cho việc phải thi đấu 120 phút hay không?". Điều mà tôi có thể chắc chắn lúc này là không có cầu thủ nào bị chấn thương".

"Chúng tôi chuẩn bị để kết thúc trận đấu trong 90 phút, bởi vì biết rằng điều quan trọng của trận đấu là ghi bàn thắng và giành quyền đi tiếp. Và biết rõ điều quan trọng đó nằm ở đâu".

HLV Park Hang Seo khẳng định U23 Việt Nam đang có đủ lực lượng tốt nhất. (Ảnh: Thành Lương)

Luôn nở nụ cười thân thiện khi trả lời mỗi câu hỏi, HLV Park Hang Seo tỏ ra khiêm tốn khi đặt mình và đội bóng vào vị trí yếu thế hơn so với đối thủ. "Bóng đá đặc biệt ở chỗ luôn chứa đựng những điều bất ngờ. HLV của Iraq nói rằng muốn kết thúc trận đấu trong 90 phút là hợp lý bởi vì đội bóng của ông ấy đứng đầu bảng C, được đánh giá là mạnh hơn so với chúng tôi, nên có thể nói vậy. Tôi nghĩ điều đó đúng thôi!", ông Park Hang Seo nói.

"Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng cả 2 đội đang bước vào vòng đấu loại trực tiếp, nơi không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào. Và cơ hội đều có thể dành cho bất kỳ ai nắm lấy trước, giành quyền vào bán kết. Điều quan trọng không phải là ai nói gì, mà là họ chuẩn bị ra sao. Tất nhiên là mỗi HLV khi bước vào trận đấu đều luôn có những sự lựa chọn, những phương án A,B,C. Nhưng nếu không có chuẩn bị tốt, điều ngạc nhiên hay điều đặc biệt sẽ không bao giờ có thể xảy ra!".

HLV người Hàn Quốc thừa nhận không có nhiều thông tin về U23 Iraq, nhưng sau các trận đấu vòng bảng, BHL và cá nhân ông đã xác nhận đây là một đội bóng rất mạnh, và các cầu thủ sẽ còn phải tập trung cao độ hơn ở trận đấu sắp tới.

Nói về quá trình chuẩn bị của đội bóng và sự mong chờ của CĐV ở quê nhà, HLV Abdul-Ghani Shahad cho biết: "Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là vào tới bán kết của giải đấu, mà là đi tới trận chung kết và giành chức vô địch. Chúng tôi hiểu rằng CĐV đang mong chờ điều đó và biết rõ mỗi chiến thắng mà đội bóng giành được là một lần đem tới nụ cười và niềm hạnh phúc cho người dân Iraq".

HLV Abdul-Ghani Shahad của U23 Iraq. (Ảnh: Thành Lương)

Mặc dù thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Việt Nam, HLV Abdul-Ghani Shahad cũng không quên nhắc nhở các học trò của mình "phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra trên sân, và phải tập trung thi đấu cho tới phút cuối cùng".

Trả lời câu hỏi về bí quyết giúp U23 Việt Nam chơi gắn bó và cải thiện chất lượng thi đấu, thành tích rõ rệt chỉ trong một thời gian ngắn, HLV Park nhấn mạnh: "Bí quyết chính là: ngay từ khi thức dậy cho tới lúc đi ngủ, tôi, BHL và các cầu thủ đều nghĩ rằng mình là một thành viên trong tập thể, sinh hoạt và thi đấu trong một tập thể, chơi trong một đội bóng. Tôi không biết chính xác là mỗi cầu thủ đã nỗ lực bao nhiêu phần trăm. Nhưng tôi biết rõ rằng mỗi cầu thủ khi vào sân đều đã chơi trên 100% khả năng".

Ông Park từ chối không để mình bị cuốn vào câu hỏi "thắng hay thua ở trận tứ kết", "chơi 90 hay 120 phút trong trận đấu tới", nhưng tuyên bố: "Bất kỳ đội bóng nào cũng có điểm mạnh và yếu. Điều quan trọng là ai nắm được cơ hội và khai thác đúng thời điểm. Với bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra!"./.

Thành Lương/VOV2

VietBao.vn