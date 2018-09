Sáu kỷ lục thế giới bị phá tại ASIAD 2018

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có sáu kỷ lục thế giới bị phá tại ASIAD 2018 ở các môn: bắn cung, bắn súng, bơi lội và cử tạ. Kỷ lục thế giới mới nhất thuộc về nội dung bắn cung ba dây 50m hỗn hợp do các VĐV Hàn Quốc thiết lập với 1.412 điểm. Kỷ lục thế giới nội dung cung một dây 70m hỗn hợp cũng do các VĐV Hàn Quốc thiết lập với 1.364 điểm. Kỷ lục bắn súng nội dung bắn đĩa đơn nam do các xạ thủ của Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện với 48 điểm. Các VĐV Trung Quốc lập kỷ lục thế giới môn bắn súng ở nội dung bắn đĩa đồng đội hỗn hợp với 146 điểm. Ở môn cử tạ, VĐV người I-ran Mô-ra-đi lập kỷ lục thế giới ở nội dung cử giật đạt 189 kg. Ấn tượng nhất là kỷ lục thế giới của VĐV người Trung Quốc Lưu Sương ở nội dung bơi 50m ngửa nữ với thành tích 26 giây 98.

Gần 10 nghìn nhân viên an ninh bảo vệ lễ bế mạc

Để chuẩn bị cho lễ bế mạc ASIAD 2018, nước chủ nhà In-đô-nê-xi-a đã huy động gần 10 nghìn nhân viên an ninh làm công việc bảo vệ an toàn cho buổi lễ diễn ra vào chiều tối 2-9. Theo Tư lệnh cảnh sát quốc gia In-đô-nê-xi-a Ti-tô Các-na-vi-an, bên cạnh lực lượng cảnh sát, còn có các lực lượng quân sự, lực lượng cứu hỏa, xe cứu thương và nhân viên y tế. Lễ bế mạc được tổ chức trên sân Bung Các-nô với sự tham gia biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của nước chủ nhà và nhóm nhạc Super Junior nổi tiếng của Hàn Quốc.

