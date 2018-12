19h 45 phút ngày 11/12 sẽ diễn ra trận chung kết lượt đi giải AFF Cup 2018 trên Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam.

Trước trận thua ở vòng bảng khi gặp tuyển Việt Nam, HLV đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết, ông có nhiều tự tin vào trận đấu tới.

HLV Tan Cheng Hoe trả lời phỏng vấn giới truyền thông - Ảnh: Tuổi trẻ

Với lợi thế sân nhà và tinh thần dâng cao sau bán kết gặp Thái Lan, Malaysia đang có lợi thế.

Chia sẻ với các phóng viên Malaysia ở Padang MSN, Bukit Jalil hôm 8/12, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ: “Chúng tôi thừa nhận đội đã chơi không tốt trong trận thua Việt Nam ở vòng bảng. Tuy vậy, động lực ở trận chung kết tất nhiên sẽ khác rất nhiều. Ngoài ra, tinh thần các cầu thủ cũng đang lên cao sau chiến thắng trước Thái Lan".

Bên cạnh đó, HLV Tan Cheng Hoe cũng hy vọng Malaysia có thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành kết quả tốt trước tuyển Việt Nam.

Ông nói thêm: “Tôi hy vọng Bukit Jalil sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ và giúp họ tỏa sáng. Tôi cũng muốn các cầu thủ tiếp tục những gì họ thể hiện trước Thái Lan".

Với kinh nghiệm thi đấu trong trận thua gần nhất trước Việt Nam, sự khác biệt lớn nhất ở lần này theo ông Chen Hoe là sự gắn bó giữa các cầu thủ Malaysia.

“Tôi muốn các cầu thủ tập trung trong trận đấu đầu tiên vì chúng tôi không thể đánh mất động lực khi được chơi trên sân nhà” - ông Chen Hoe bày tỏ.

Nói về tuyển Việt Nam, ông Tan Cheng Hoe giành nhiều lời khen sau khi nghiên cưu băng hình trận bán kết giữa Việt Nam- Philippines.

"Thi đấu với tuyển Việt Nam không dễ dàng vì họ là đội bóng giàu kỷ luật và có hàng thủ rất chắc chắn.

Điểm đặc biệt nhất của tuyển Việt Nam là việc họ được xây dựng liên tục trong gần 2 năm qua để trở thành một tập thể mạnh. Họ có đội hình trẻ nhưng thi đấu cùng nhau rất nhiều” - vị HLV tuyển Malaysia thừa nhận.

Malaysia cũng gặp bất lợi về quân số trước trận chung kết lượt về.

Syazwan Andik Ishak (7) và Mohd Aidil Zafuan (6) phải tập riêng chiều 8-12 - Ảnh: Tuổi trẻ

Ngoài việc mất hậu vệ do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở bán kết lượt về trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nhiều khả năng mất luôn bộ đôi Syazwan Andik, Aidil Zafuan trận gặp Việt Nam.

Ở buổi tập ngày 8/12 của tuyển Malaysia đã xuất hiện thêm 2 cầu thủ chấn thương là Syazwan Andik Ishak (số 6) và Mohd Aidil Zafuan (số 7).

Hiện HLV Tan Cheng Hoe đang bỏ ngỏ khả năng ra sân của 2 cầu thủ này.

“Cho đến nay, chỉ có hai cầu thủ Malaysia không đạt được 100% thể lực, là Aidil và Syazwan nhưng những người khác đang ở trong tình trạng tốt nhất. Những cầu thủ như Irfan vào sân thay Aidil trong trận đấu với Thái Lan đã chơi tốt dù có một bàn phản lưới nhà. Tôi cảm thấy nếu anh ấy được ra sân, anh ấy sẽ có được sự tự tin hơn”, ông Chen Hoe nói thêm.

HLV tuyển Malaysia cho rằng, các cầu thủ chủ chốt bị treo giò không phải khó khăn quá lớn, trong tay vẫn có các cầu thủ dự bị chất lượng, sẵn sàng được tung vào sân bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, truyền thông Malaysia đang hết sức cổ vũ tinh thần cho cả đội tuyển và cổ động viên đội nhà.

Syahmi Safari ghi bàn trong trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt về AFF Cup 2018 được đề cử giải thưởng FIFA Puskas.

Kênh Fox Sports Malaysia và Four Four Two phiên bản Malaysia có bình luận mới đây khen ngợi đặc biệt lối chơi hoa mỹ và đẹp mắt của "Những chú hổ" - biệt danh giành cho đội tuyển Malaysia.

Dựa theo con số thống kê về mức độ kiểm soát bóng và tổ chức tấn công thành bàn thắng, các kênh này cho rằng, Malaysia đang chơi theo cách tấn công thời thượng hiện tại.

Ví dụ như cú sút xa ngoài vòng cấm tung lưới Thái Lan ở trận bán kết lượt về của hậu vệ Syahmi Safari đến sau 14 đường chuyền. Bóng bắt đầu từ sân nhà qua 14 đường chuyền đã được chuyển hóa thành bàn thắng.

Bên cạnh đó, Malaysia phần lớn đều kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ.

Như vậy, trận chung kết giữa Malaysia và Việt Nam là cuộc đối đầu giữa hai trường phái đối lập, giữa sự đẹp mắt của các chú hổ và cách đá phòng thủ phản công mà HLV Park Hang Seo chỉ đạo.

Tuy nhiên, dù có lối tấn công rất ấn tượng ở AFF Suzuki Cup 2018 như cách mà truyền thông Malaysia mô tả, những chú hổ này chưa thể chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam kể từ đầu mùa giải.

Chưa kể, các trận đấu ở cả vòng bảng và vòng bán kết lượt đi, lượt về đều cho thấy, các con số về thời lượng kiểm soát bóng, cơ hội ghi bàn... dường như đều vô nghĩa khi nói về đội tuyển Việt Nam.

Quế Chi

VietBao.vn