Danh sách triệu tập gồm 24 tuyển thủ lần này có khá nhiều thay đổi. Ở vị trí “người gác đền”, chỉ duy nhất thủ môn trẻ của FLC Thanh Hoá là Bùi Tiến Dũng tiếp tục được gọi lên tuyển, trong khi thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm không thể góp mặt do chưa kịp hồi phục chấn thương còn Phí Minh Long cũng không có tên trong danh sách. Thay thế cho hai vị trí này là Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh) và Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hoà), những thủ thành từng nhiều lần khoác áo đội tuyển trước đây.

Ở hàng thủ, trung vệ Quế Ngọc Hải nhận được sự tin tưởng của HLV Mai Đức Chung sau lần lỡ hẹn ở trận lượt đi do chưa bảo đảm vấn đề thể lực. Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An chắc chắn là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự đội tuyển khi đang đạt phong độ cao trong màu áo đội bóng xứ Nghệ.

Trong khi đó, ở hàng tiền vệ, đội trưởng và là linh hồn nơi tuyến giữa của CLB Quảng Nam là Đinh Thanh Trung được ban huấn luyện điền tên trong lần tập trung này. Dù vậy, đội tuyển sẽ thiếu vắng sự phục vụ của Nguyễn Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai) và Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) đều do chấn thương. Khá ngạc nhiên khi trong lần triệu tập này không có tên tiền vệ Phi Sơn của Sông Lam Nghệ An, cầu thủ chơi bùng nổ trong những trận vừa qua của đội chủ sân Vinh.

Cũng trong danh sách này, HLV Mai Đức Chung cũng lần đầu tiên trao cơ hội lên tuyển cho tiền đạo Ngân Văn Đại của Sài Gòn. Bên cạnh đó là những cái tên quen thuộc như Văn Quyết (Hà Nội), Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) hay Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

Dự kiến, các cầu thủ sẽ chính thức tập trung cùng nhau vào ngày 3-10 tới tại Hà Nội. Tuy nhiên, sáu cầu thủ của ba CLB Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng sẽ được phép tập trung muộn hơn do phải thi đấu tại các trận lượt về bán kết Cúp Quốc gia 2017 vào ngày 6-10.

Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có khoảng sáu ngày để tập luyện chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Campuchia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều thuận lợi trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2019 nếu như tiếp tục chiến thắng trong trận đấu tới, diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 10-10.

Danh sách tập trung của đội tuyển quốc gia Việt Nam:

Thủ môn: Huỳnh Tuấn Linh (Than Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Mạnh (Sanna Khánh Hòa), Bùi Tiến Dũng (FLC Thanh Hóa).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (Sông Lam Nghệ An) Ngọc Thịnh (Hải Phòng), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Âu Văn Hoàn (TP Hồ Chí Minh), Đoàn Văn Hậu (Hà Nội), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai).

Tiền vệ: Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh), Xuân Trường (Gangwon FC), Huy Hùng, Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Văn Thắng, Trọng Hoàng, Hoàng Thịnh (FLC Thanh Hóa), Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai), Quang Hải, Duy Mạnh (Hà Nội).

Tiền đạo: Ngân Văn Đại (Sài Gòn), Công Phượng (Hoàng Anh Gia Lai), Văn Quyết (Hà Nội), Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh).

HUY VŨ

VietBao.vn