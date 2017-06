Báo chí bị “cấm cửa” Sáng 11-6, thầy trò Hữu Thắng cũng hủy buổi tập do mặt sân Thống Nhất không đủ điều kiện và chỉ còn mỗi buổi chiều ra sân tập do thời gian còn lại quá ít ỏi. Đáng chú ý, khi đại diện VFF thông báo cho các PV thể thao nghỉ luôn buổi chiều thì đội tuyển vẫn tập nhưng cấm cửa truyền thông, chắc để giấu bài (!?). Cái cách ngăn cản giới báo chí của đội tuyển Việt Nam khác với Jordan. Đội khách do bị Ban tổ chức VFF sắp xếp sân tập tận Bình Dương nên đã tuyên bố không tiếp xúc với truyền thông chủ nhà cho đến tận cuộc họp báo trước trận thứ hai vòng loại Asian Cup ngày 12-6. TT