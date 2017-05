HLV Hoàng Anh Tuấn luôn giúp các học trò thi đấu với ngọn lửa hừng hực. ẢNH: VŨ VY

Trên đường piste sân Thống Nhất hôm 10-5, khi U20 Việt Nam tiếp các vị khách U20 Argentina. Kể từ lúc nhập cuộc cho đến thời điểm trận đấu sắp khép lại, khi đội chủ nhà đang bị dẫn 4 bàn, HLV Hoàng Anh Tuấn không lúc nào ngồi yên một chỗ. Ông liên tục ra hiệu cho các học trò, gào thét đến khản cổ để nắn chỉnh từng vị trí, gọi tên từng cầu thủ để họ không được phép dừng lại.

Và kết quả, ở những phút cuối cùng, Hà Đức Chinh đã che người khéo léo rồi dứt điểm quyết đoán tung lưới đội bóng từng 6 lần vô địch thế giới cấp độ U20. Đó là một bàn thắng thực sự rất quý giá với Đức Chinh cũng như tập thể trẻ trung của bóng đá Việt Nam. Nó tiếp thêm rất nhiều sự tự tin cho họ trên hành trình sắp tới.

Đây không phải lần đầu tiên HLV Hoàng Anh Tuấn cho thấy điều này. Một năm trước, ở VCK U19 châu Á, chính khả năng “thổi lửa” của ông đã biến một tập thể U19 Việt Nam từ con số 0 ở cấp độ thế giới, đã vượt qua cả chủ nhà Bahrain để giành vé dự giải U20 World Cup một cách đầy thuyết phục.

Đó là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử bóng đá Việt Nam, khi lần đầu tiên có một đội bóng nam 11 người góp mặt ở sân chơi quy tụ những đội bóng hàng đầu thế giới. Kể từ đó, người ta đã nhìn HLV Hoàng Anh Tuấn với một ánh mắt khác. Ở trận đấu đầu tiên, diễn ra lúc 18h ngày 22-5, U20 Việt Nam sẽ gặp đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 New Zealand. Như thường lệ, ông Tuấn lại có những “chiêu” để kích thích tâm lý các học trò. “U20 New Zealand thì có gì mà khủng khiếp đâu”, ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Ai cũng biết, về thể hình, thể lực và cả trình độ, đội bóng đến từ châu Đại dương này đều hơn hẳn so với các cầu thủ trẻ Việt Nam. Thế nhưng, trong mắt HLV Hoàng Anh Tuấn, U20 New Zealand chỉ là một đối thủ ngang cơ hay chỉ nhỉnh hơn một chút so với Quảng Hải, Đức Chinh và các đồng đội.

Vì thế, chắc chắn U20 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu này theo một cách đầy tự tin và không hề e ngại. Đó là thứ vũ khí có thể khiến cho đội bóng trẻ của Việt Nam tạo nên cú sốc đầu tiên ở U20 World Cup, như cách mà báo chí châu Á đã nhận định trong những ngày qua.

