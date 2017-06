Hôm 7/6, trên trang facebook cá nhân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã đăng một đoạn status ngắn khiến người hâm mộ lo lắng, thông điệp đó là: "The time to say good Bye !!! Not bad ???" (Đến lúc phải nói lời chia tay rồi!!! Không tệ chứ hả???).

Sau đó khoảng 1 tiếng, ông tiếp tục chia sẻ: "RELEASE !!! SORRY ALL!" (Buông bỏ!!! Xin lỗi tất cả!).

Sau khi nhận được thông điệp thứ 2 từ HLV Hoàng Anh Tuấn, một người dùng facebook được cho là cựu quan chức VFF, ông Dương Nghiệp Khôi cũng an ủi ông thầy người Khánh Hòa và mong rằng ông tiếp tục cống hiến sức mình cho bóng đá nước nhà.

Trong khi đó, trợ lý của HLV Hoàng Anh Tuấn ở U20 Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến chỉ chia sẻ ngắn gọn lại với người đồng nghiệp: "Never give up..." (đừng bao giờ từ bỏ).

Hai chia sẻ này của HLV Hoàng Anh Tuấn đến sau hơn 1 tuần đội tuyển U20 Việt Nam trở về nước. có quan điểm cho rằng, thời điểm HLV Hoàng Anh Tuấn và U20 Việt Nam dừng chân tại vòng bảng, nhiều ý kiến chê bai đã xuất hiện dành cho ông và các học trò. Trong đó, “bầu” Đức cũng lên tiếng.

Chính điều này khiến ông Tuấn nảy sinh ý định rời xa bóng đá.

HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ tâm trạng trên facebook cá nhân của mình.

Trước đó, bầu Đức đã chê ông Anh Tuấn không phải là HLV giỏi. “Ai nói HLV Hoàng Tuấn là giỏi. Một HLV mà trong nước không có ai tận dụng, nếu giỏi thì chắc chắn họ mời rồi. Ví dụ như Huỳnh Đức, Hữu Thắng đâu có chuyện thất nghiệp, trả lương cao nữa là khác. Nên phải xem lại mình đang ở đâu.

Ông Tuấn không phải là HLV tốt. Tốt thì phải chứng minh bằng thành tích, so với HLV Huỳnh Đức, Hữu Thắng thì cách xa quá... Tôi cảm thấy Tuấn phát biểu như các HLV Việt Nam không biết làm bóng đá", ông bầu phố Núi cho biết.

Đồng quan điểm với ông bầu phố núi này, HLV Lê Thụy Hải cũng lên tiếng chê ông thầy Tuấn là chưa có dấu ấn tại tuyển U20 Việt Nam.

“Đánh giá giỏi hay không rất khó. Nhìn vào cách thi đấu của U20 Việt Nam thì chưa thấy dấu ấn của HLV. Nói khắc phục thể lực này kia nhưng chưa được, đều yếu hơn họ.

Đội U20 Việt Nam quả thật là không có mảng miếng gì để tạo ra bất ngờ. Cái đấy là để thể hiện dấu ấn của HLV về mặt chiến thuật. Rồi tranh chấp tay đôi mình toàn thua này. Tranh chấp chiều cao thì không tính vì mình thấp bé nhỏ con. Nhưng tranh chấp tay đôi, qua người... mình toàn thua.

Kĩ thuật thì các em tập từ bé, không sửa được mà có thì cũng mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, chiến thuật là cái tập được thì lại chưa có gì. Theo tôi thì bầu Đức nói cũng có thể có ý đúng”, ông Hải nhận xét.

VietBao.vn