Đội bóng TP.HCM của ông thầy người Hàn Quốc Chung Hae-seong đang gặp nhiều bất lợi hơn nhà đương kim vô địch Hà Nội trong thế cờ tàn đua về đích V-League. Đáng tiếc cho thầy trò ông Chung đã từng có nhiều thời gian dẫn đầu bảng xếp hạng và đăng quang nửa mùa nhưng rồi hụt hơi chỉ sau hai trận đấu gần nhất.

Hiện tại Hà Nội của bầu Hiển sau vòng đấu 20 đang có 40 điểm, hơn đội xếp nhì bảng TP.HCM dù chỉ 5 điểm nhưng đấy là khoảng cách khá xa, bởi tính chất của cuộc chơi không hẳn chỉ diễn ra trên sân bóng.

CLB TP.HCM chỉ sau hai trận ngã ngựa gần nhất đã bị đối thủ lớn Hà Nội qua mặt. Ảnh: NGỌC DUNG

Đáng nói là phát hiện mới nhất của HLV Chung Hae-seong đã làm các nhà tổ chức giải “nhột” mà không thể làm gì ông. Vì mới trước đó tại vòng 17 V-League, HLV Võ Đình Tân của đội Sanna Khánh Hòa bức xúc tiết lộ: “Chúng tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thi đấu hết mình. Tôi dám khẳng định điều đó và xuyên suốt các mùa giải V-League đến nay chỉ có mỗi mình Sanna Khánh Hòa làm được. Kể cả đủ điểm, dư điểm hay thiếu điểm, chúng tôi đều đá sòng phẳng và không xin điểm bất cứ một ai”.

Phát ngôn của ông Tân đã gây một cơn chấn động dù không mới ở V-League nhưng đủ làm các nhà tổ chức giật mình. Ngay lập tức, ông Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú đã lên tiếng “nắn gân” HLV Võ Đình Tân vì cho rằng đấy là nhận định vô căn cứ.

Theo ông Tú, ban tổ chức giải đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan phòng chống tiêu cực, cả với đối tác nước ngoài về phát hiện các hiện tượng bất thường. Ông Tú khẳng định từ đầu giải đến nay chưa có một chứng cứ nào khẳng định V-League có tiêu cực. Cuối cùng, vị đại diện cao nhất của VPF cho biết sẽ gửi văn bản đề nghị HLV Võ Đình Tân chỉ rõ đội nào, trận nào xảy ra hiện tượng tiêu cực để làm tới nơi tới chốn.

Tổ trọng tài Nguyễn Đình Thái bị cho là "lôi" quả phạt từ ngoài vòng 16m50 vào phía trong...

... khiến cho đội khách TP.HCM bị thua bàn phạt đền và thua trận.

Trở lại với đánh giá của HLV Chung Hae-seong bắt nguồn từ trận thua 0-2 ở vòng 20 V-League trên sân của Quảng Nam, ông đã gọi 90 phút đấy không phải là một trận bóng đá: “Tôi luôn nhắc các cầu thủ của mình phải hành xử chuyên nghiệp từ trên lẫn ngoài sân cỏ, nhưng tôi lại không thể giúp gì cho đội. Trận đấu này không phải là bóng đá”.

Nỗi đau của ông Chung xuất phát từ tình huống trọng tài Nguyễn Đình Thái chỉ tay vào chấm phạt đền khi hậu vệ Tùng Quốc phạm lỗi với Santos ngoài vòng 16m50 khiến đội khách TP.HCM thua bàn và thua luôn 0-2 chung cuộc. Cũng rất hiếm hoi người ta thấy ông thầy người Hàn Quốc hiền lành bỗng dưng nóng nảy ra sát đường biên tranh cãi với trọng tài.

Trận thua này làm cho TP.HCM bị đối thủ lớn Hà Nội bứt đi với 5 điểm nhiều hơn, đồng thời Quảng Nam tạm rời khỏi nhóm đèn đỏ. Hoàn cảnh này lại dấy lên nghi ngờ những đội bóng của bầu Hiển hoạt động nhạy cảm để vừa thoát khỏi nguy cơ rớt hạng, lại vừa tạo cơ hội cho Hà Nội giữ ngôi vua V-Leaue 2019. Điều này ứng với lời mỉa mai của bầu Đức khi dám đánh cược: “TP.HCM không thể vô địch vì một người mập không đánh lại năm người ốm”.

HLV Chung Hae-seong (trái) không thể lý giải hết cách nói của bầu Đức về chuyện "một người mập không đánh lại năm người ốm"...

... còn trên sân bóng, TP.HCM bị thua sấp mặt và rất khó cạnh tranh ngôi vô địch.

Thế nên mới có chuyện HLV Chung Hae-seong sau cái thua đau đã bộc lộ: “Người ta nay nói việc năm đội bóng đánh một đội của bầu Đức nhưng thú thật cá nhân tôi không biết và không quan tâm. Tôi chỉ nghĩ rằng mỗi người có quan điểm riêng. Sau trận đấu ở Quảng Nam, tôi hiểu thêm về bản thân đang nghĩ cái gì và muốn điều gì. Tôi không rõ năm đội bóng bầu Đức nói đến có ai đứng sau lưng?”.

V-League chỉ còn sáu vòng đấu nữa là khép lại và rất khó, nếu không muốn nói là không thể cho thầy trò ông Chung Hae-seong làm một cuộc lội ngược dòng để lên ngôi vô địch. Thậm chí, nếu không có chuyện “năm đánh một” thì nội lực của TP.HCM và chặng đường còn lại của họ không thuận lợi hơn nhà đương kim vô địch Hà Nội.

Còn nếu đúng như bầu Đức phán xét “một người mập” đánh không lại “năm người ốm” càng nguy to cho TP.HCM vì trong sáu trận cuối, họ còn gặp lần lượt Than Quảng Ninh, SL Nghệ An, Nam Định, Sài Gòn, HA Gia Lai, Hải Phòng. Trong số này, có “hai người ốm”.

CLB Hà Nội của bầu Hiển đã hơn TP.HCM 5 điểm khi giải đấu chỉ còn sáu vòng.

Ngược lại, Hà Nội sẽ đối đầu SHB Đà Nẵng, Nam Định, Viettel, SL Nghệ An, Quảng Nam và Than Quảng Ninh và trong số này cũng có “ba người ốm” nhưng thân thiện.

Cũng may cho ông Chung không hiểu rõ hết nội tình của cuộc chơi và chưa khẳng định bất cứ điều gì gây mất lòng một số người, kiểu của HLV Võ Đình Tân nói về tình trạng V-League. Cho nên chẳng ai trách phạt hay nhắc nhở gì ông Chung. Còn để gây ấn tượng trong mùa đầu tiên dẫn dắt TP.HCM đến ngôi vô địch quốc gia là cực khó cho thầy ngoại Chung Hae-seong, không hẳn vì “lời nguyền” của bầu Đức.

VietBao.vn