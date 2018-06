- Trước khi bước vào vòng 16 Nuti Cafe V-League 2018, HAGL dù có chiến thắng quan trọng 3-2 trước Sài Gòn FC, nhưng vẫn bị HLV Dương Minh Ninh chê thể lực yếu do ảnh hưởng từ World Cup. Tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà chiều nay, liệu Công Phượng, Xuân Trường có giúp đội bóng phố Núi giành 3 điểm?

“World Cup có những trận đấu hay, chất lượng và các cầu thủ thức xem nên thể lực bị ảnh hưởng. Họ gặp vấn đề về thể lực cũng là chuyện bình thường”, HLV Dương Minh Ninh nói về việc các cầu thủ trụ cột HAGL không có thể lực tốt ở trận thắng Sài Gòn FC vòng trước.

Trở lại trận đấu chiều nay, HAGL tiếp tục được chơi trên sân nhà, gặp Than Quảng Ninh. Ở mùa giải năm ngoái, HAGL cũng từng đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-2 tại Pleiku. Hồi đầu mùa này, HAGL cũng đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 5-0 tại cúp quốc gia 2018. Đó là những thành tích giúp cho thầy trò HLV Dương Minh Ninh có thêm sự tự tin, dù trận này họ không có lực lượng mạnh nhất.

Các cầu thủ Việt Nam ít nhiều bị mất tập trung vì World Cup

Theo đó, HAGL không có được sự phục vụ của hậu vệ Vũ Văn Thanh vì phải nhận 3 thẻ vàng. Trong khi bộ đôi trung vệ Tăng Tiến, Văn Hạnh cũng không thể ra sân sau án phạt nguội của VFF.

Nếu đánh bại Than Quảng Ninh, HAGL có thể sẽ trở lại top 5 V-League. Đây sẽ là động lực rất lớn với Công Phượng, Xuân Trường…

Cũng trong chiều nay, vòng 16 Nuti Cafe V-League còn diễn ra hai cặp đấu khác rất đáng chờ đợi là FLC Thanh Hoá vs Hải Phòng, Khánh Hoà vs Bình Dương.

