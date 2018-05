Một trận “derby U-23” trên phố núi Pleiku khác vừa kết thúc, nó không hay và kịch tính bằng trận HA Gia Lai tiếp Hà Nội ở tứ kết Cúp Quốc gia…

Hôm nay HA Gia Lai chơi không hay, nếu tận dụng cơ hội tốt thì chủ nhà HA Gia Lai không phải thắng 1-0 mà có thể 2-0 hoặc hơn thế nữa.

Công Phượng giữa vòng vây của các cầu thủ SL Nghệ An.

Câu hỏi đặt ra là SL Nghệ An sở hữu một dàn cầu thủ được cho là tinh binh, giỏi, trẻ nhưng họ thể hiện kém quá, do đâu? Đó có lẽ là câu hỏi mà ban huấn luyện SL Nghệ An cần giải đáp.

Với những Quế Ngọc Hải, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Khắc Ngọc, Hồ Tuấn Tài cùng hai ngoại binh Olaha và Osmar… đội hình mạnh nhưng lại thi đấu nhạt nhòa.

SL Nghệ An có một dàn cầu thủ trẻ rất chất.

Về phía HA Gia Lai hôm nay, bàn thắng có phần may mắn của Việt Hưng ở phút 23, từ pha đá phạt của Xuân Trường, Hưng cắt mặt cận thành băng vào đội đầu nối ra phía sau làm bất ngờ thủ môn Vũ Hải, ghi bàn duy nhất trận đấu. Một bàn thắng may mắn thật sự. Càng may mắn hơn bởi bàn thắng duy nhất trận đấu đó đã mang về 3 điểm quý giá cho HA Gia Lai.

... Nhưng SL Nghệ An lại thi đấu kém ấn tượng.

Nếu tận dụng cơ hội tốt thì Văn Toàn có thêm một bàn, Rimario có thêm bàn nữa. Hôm nay Văn Toàn dường như quá lành, trong tình huống lẽ ra anh dứt điểm quyết đoán thì Toàn lại chuyền cho đồng đội. Các chân sút HA Gia Lai như Văn Toàn và Rimario hôm nay dường như cũng quá cầu toàn.

Cũng rất may là dù ghi chỉ một bàn nhưng HA Gia Lai cũng có được trọn 3 điểm, một trận đấu mà HA Gia Lai đá không nét, tận dụng cơ hội không cao. Còn với SL Nghệ An thì rõ ràng họ đang sở hữu một đội hình tốt, trẻ và giàu sức sống nhưng cách thể hiện nhạt quá.

VietBao.vn