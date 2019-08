Trên sân nhà Bình Dương, B. Bình Dương đã có một chiến thắng hoành tráng trước HA Gia Lai từ việc khai thác vào điểm yếu nhất của đội bóng phố núi là hàng phòng ngự thiếu kín kẽ và lệch pha rất nhiều so với hàng công.

Một trận thua do đối thủ chơi hay hơn và tận dụng tốt tình huống nhưng vẫn có lý do để đội bóng bầu Đức than phiền về một trận thua nữa do công tác trọng tài. Nếu phút 56, Tấn Tài có đường chuyền rất hoàn hảo cho Tiến Linh đánh đầu hạ gục thủ môn Văn Trường thì phút 62, Sỹ Giáp ở tư thế việt vị nhận bóng tung cú sút chéo góc nâng tỉ số lên 2-0.

Trong khi hàng công của HA Gia Lai bị bắt bài thì hàng thủ của họ lại bị khai thác triệt để, đặc biệt là những đường chuyền độc và chọc khe từ những cựu binh dày dạn của B. Bình Dương như đội trưởng Tấn Tài. Ngược lại, hàng thủ B. Bình Dương trận này chơi rất chắc chắn, đặc biệt là thủ môn hay bị chỉ trích Bùi Tấn Trường. Chính Tấn Trường đã có pha cản phá của một quái kiệt để ngăn chặn Văn Toàn ghi bàn từ pha chích mũi giày rất hay của tiền đạo số 9 bên HA Gia Lai. HA Gia Lai dù nỗ lực nhưng lối chơi trước B. Bình Dương khá đơn điệu, hay nói đúng hơn là không khó để đối thủ của mình bắt bài. Sức tấn công dựa vào tốc độ của Văn Toàn đã được B. Bình Dương nghiên cứu kỹ khiến thật khó khăn để HA Gia Lai tìm được những cơ hội.

Văn Toàn, cầu thủ năng nổ nhất của HA Gia Lai, vẫn không thể cứu đội này khỏi thất bại đậm trước B. Bình Dương. Ảnh: CTV

Thua hai bàn, đặc biệt là sau bàn thứ hai mà phía HA Gia Lai cho rằng tiền đạo B. Bình Dương việt vị, các cầu thủ HA Gia Lai càng khó khăn hơn do nôn nóng và ức chế. Để rồi phút 87, một lần nữa Tiến Linh làm tung lưới HA Gia Lai sau pha lừa bóng và dứt điểm thật gọn gàng sau khi nhận bóng từ đội trưởng Tấn Tài.

Thất bại này khiến HA Gia Lai rơi xuống gần đáy và ở vị trí thứ 11, song khoảng cách với Sài Gòn và Hải Phòng chỉ là hiệu số bàn thắng bại trong khi hai đội trên ngày 17-8 mới thi đấu vòng 21.

Nếu HA Gia Lai có nguy cơ đi play off hoặc rớt hạng thì Hà Nội lại có chiến thắng trước đối thủ quen thuộc SHB Đà Nẵng. Chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Đà Nẵng đáng chú ý là pha sút 11 m hỏng ăn của Merlo phía chủ nhà, còn đội khách Hà Nội thì có pha đá phạt đẳng cấp của Quang Hải. Đó là bàn mở tỉ số ở phút 25 từ cự ly trên 20 m, Quang Hải vuốt má trong chân trái đưa bóng đi thẳng vào góc cao. Bàn thắng như tiếp sức cho Văn Kiên hưng phấn đột phá qua cả hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng và nâng tỉ số lên 2-0.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng có bàn rút ngắn 1-2 của Merlo nhưng sau đó lại cũng chính Merlo không thể thắng được thủ môn Văn Công trên chấm 11 m.

