Sau vòng 10 V-League thì HA Gia Lai tịnh tiến lên vị trí thứ tư ở bảng tổng sắp. Liệu HA Gia Lai có vào nhóm huy chương, thậm chí là á quân, vô địch được không?

Công Phượng đã lấy lại cảm giác ghi bàn

Thứ tự bốn vị trí đầu sau vòng 10 như sau: 1- Hà Nội (26 điểm), 2- Than Quảng Ninh (20 điểm), 3- B.Bình Dương (17 điểm),4- HA Gia Lai (16 điểm)…

Việc HA Gia Lai vào nhóm huy chương thậm chí tranh ngôi á quân là có thể nhưng để họ vượt qua Hà Nội thì khó. Bởi hiện nay ngoài điểm số Hà Nội bứt tốp rất xa thì thực lực của CLB Hà Nội quá mạnh và cứ đà này thì Hà Nội không có đối thủ tranh ngôi vô địch.

Văn Toàn cũng bắt đầu... nổ súng đều hơn

…Nhưng đánh chiếm vị trí á quân là điều mà HA Gia Lai làm được. Bởi hiện nay Than Quảng Ninh, đội đang đứng thứ hai có điểm số hơn HA Gia Lai đúng một trận thắng và một trận hòa (20 so với 16). Mấu chốt cho cuộc đua này có thể là ở lượt trận thứ 10 vừa qua khi HA Gia Lai hành quân ra Thanh Hóa và lấy trọn ba điểm.

Đây có thể nói là một “bước ngoặt” lớn cho cuộc đua bởi Thanh Hóa là đội giàu thực lực và cũng đang “ủ mưu” vô địch mùa này dưới tay HLV Nguyễn Đức Thắng.

Trận thắng Thanh Hóa của HA Gia Lai vừa qua là bước ngoặt

Năm ngoái khi Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seng góp mặt khi giải về giai đoạn cuối thì HA Gia Lai chuyển biến rõ rệt. Năm nay khi “chân dung” 13 đội V-League còn lại đã hiện rõ thì có vẻ Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seng và HLV Dương Minh Ninh đã đề ra được những đấu pháp tốt, chính xác trước từng đối thủ.

HA Gia Lai trong trận hòa Cần Thơ tại Tây Đô

Nhìn vào con người và cách chơi, nhất là hàng công của HA Gia Lai rõ ràng có những thay đổi mang tính dấu ấn mà không dễ gì làm được nếu ban huấn luyện không bản lĩnh.

Có những trận Công Phượng phải ngồi băng ghế dự bị, hay Văn Toàn, Rimario… tất cả đều có thể ngồi dự bị để ban huấn luyện thực thi đấu pháp, chẳng ai là “sao” cả. Điều này có thể tạo nên những yếu tố tích cực nơi đội bóng trẻ này.

Công Phượng có "tuyệt phẩm" tại Thanh Hóa ở vòng 10

Nhìn vào trận thắng của HA Gia Lai trước Thanh Hóa ở vòng 10 vỡ ra nhiều điều, đó là một HA Gia Lai tĩnh hơn, lạnh đầu hơn, khó khiêu khích hơn khi mà chủ nhà Thanh Hóa thực hiện nhiều pha vào bóng rất rát, mang tính dằn mặt…nhưng các cầu thủ trẻ của HA Gia Lai đã biết giữ cái đầu lạnh vì đại cuộc.

Khó đuổi kịp và thậm chí khó so kèo cùng Hà Nội ở thời điểm hiện nay nhưng việc HA Gia Lai vọt lên tốp 4 khi giai đoạn 1 còn ba vòng đấu nữa, đặc biệt là chỉ thua đội nhì bảng Than Quảng Ninh có 4 điểm thì HA Gia Lai cũng có thể “trồi lên” hơn nữa so với vị trí tốp 4 hiện tại.

VietBao.vn