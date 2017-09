Sau 2 ngày tranh tài, giải HANOI NOTARY GOLF CHALLENGE 2017 đã chính khép lại với ngôi vô địch thuộc về golfer Trần Mai Anh với điểm số Bess Gross 71(Even Par)…

Đây là lần đầu tiên một nữ golfer lên ngôi vô địch tại giải đấu uy tín, chất lượng do công ty Biscom thuộc tập đoàn FLC tổ chức. Dù có chút bất lợi về thời tiết, nhưng giải đã thành công tốt đẹp.

Có hơn 600 golfer trong nước và golfer nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam tham gia tranh tài tại FLC Halong Golf Club. Đây cũng là giải đấu đánh dấu sự ra mắt của sân golf đẳng cấp FLC Hạ Long thuộc tập đoàn FLC, chủ sở hữu của hàng loạt sân golf đẳng cấp quốc tế như FLC Samson Golf Links, FLC Quy Nhon Golf Links,… được biết đến rộng rãi trong thời gian qua.

Kết quả sau 2 ngày thi đấu, ngôi vô địch thuộc về golfer xinh đẹp Trần Mai Anh với điểm số Gross 71 gậy (Even Par). Nhất bảng A,B,C ngày thi đấu buổi chiều cuối cùng của giải thuộc về các golfer Nguyễn Ân, Nguyễn Tiến Thành và Lê Hồng Văn. Trong khi đó giành ngôi Nhất bảng nữ thuộc về golfer Bùi Thị Hồng Thanh.

Các giải kỹ thuật: LONGEST DRIVE FOR MEN thuộc về golfer Lưu Văn Thắng (hố 4), LONGEST DRIVE FOR LADIES thuộc về golfer Nguyễn Thị Loan (hố 15). Giải NEAREST TO LINE thuộc về golfer Trần Trọng Thành (hố 14). Giải NEAREST TO PIN thuộc về cá golfer Bùi Mạnh Tưởng (hố 5), Phạm Hữu Trình (hố 8), Trần Đức Phong (hố 12), Hoàng Hoa Cương (hố 13) và golfer Lã Huy Vĩ (hố 16)

Sau khi vô địch golfer Trần Mai Anh chia sẻ: “Thật là may mắn mình đã đạt thành tích tốt như vậy. Dù đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệp trên sân golf này. Sân có địa hình đồi dốc cũng khá thách thức, ôm trọn cảnh quan sơn thủy hữu tình của vịnh Hạ Long. Với độ dốc nhấp nhô những quả đồi nhỏ, thoai thoải, tạo nên những đường cong mềm mại cho mặt sân.

Những thảm cỏ xanh của sân nối tiếp nhau tạo nên một không gian thư thái, nhẹ nhàng. Tốc độ ở green là hơi châm nhưng nó lại là sở trường của mình. Đây chưa phải là thành tích tốt nhất của mình vì mình đã có lần đánh được âm gậy. Tuy nhiên mình rất vui và hạnh phúc vì kết quả này…”.

Phần thưởng dành cho golfer Trần Mai Anh là Cup cùng Thẻ hội viên VIP 3 năm tại sân FLC Halong Golf Club, Voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Resort trị giá 50 triệu đồng và nhiều quà tặng có giá trị từ các nhà tài trợ.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao đơn thuần, giải HANOI NOTARY GOLF CHALLENGE 2017 còn là dịp giao lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau các golfer cũng như cộng đồng doanh nhân ở trong và ngoài nước. Ngoài ra đây cũng là cơ hội để Ban lãnh đạo Văn phòng Công chứng Hà Nội tri ân khách hàng, đối tác của mình khi đồng hành với Văn phòng Công chứng Hà Nội trong thời gian qua.

Hải Thu

