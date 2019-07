- Golfer Vũ Quang Hoàn đã xuất sắc lên ngôi tại giải golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019.

Ngày 19/7, diễn ra giải golf tranh Cúp Doanh nghiệp & Hội nhập phía Bắc 2019 tại Sân golf Mountainview (Hà Nội). Tham gia giải đấu, các golfer không những được trải nghiệm cuộc tranh tài hấp dẫn mà còn hòa mình vào các hoạt động nhằm tôn lên phong cách sống đẳng cấp và tạo nên những thời khắc đáng nhớ.

Các golfer thi đấu dưới thời tiết nắng nóng

Mùa giải thứ hai này, giải đấu tiếp tục nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của 600 golfer trong nước, BTC lựa chọn được 144 gôn thủ tham gia thi đấu.

Lễ trao giải của giải đấu

Kết quả tranh tài, Best gross thuộc về golfer Vũ Quang Hoàng; Near line: Khuất Quang Tiến, Longest Driver: Mai Văn Lợi và giải Nearest to the pin trao cho các golfer Trần Quang Dũng, Nguyễn Đức Tuân, Lê Thái Bình, Đặng Hà Lâm

Bằng Lăng

VietBao.vn