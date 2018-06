Kết quả chung cuộc, ngôi vị Best Gross giải đấu đã thuộc về golfer Đường Ngọc Dương với thành tích 76 gậy. Đây là một thành tích không quá xuất sắc nếu so với Best Gross tại các giải đấu khác diễn ra tại FLC Sam Son Golf Links. Tuy nhiên, trong một giải đấu mà những tay golf kì cựu như Thái Trung Hiếu, Nguyễn Minh Tuấn,… thi đấu không thành công, golfer Đường Ngọc Dương đã lên ngôi một cách thuyết phục.

Golfer Đường Ngọc Dương xuất phát tại tee hố 4 và liên tiếp 7 hố gôn sau đó, anh ghi 6 điểm par và mắc 1 lỗi bogey duy nhất tại hố số 6. Tuy nhiên, golfer này không giữ được phong độ ở 3 hố tiếp theo khi để mắc 3 lỗi bogey đáng tiếc.

Golfer Đường Ngọc Dương vô địch giải Artex Golf Tournament 2018 thuyết phục.

Tưởng rằng golfer Đường Ngọc Dương sẽ thi đấu trùng xuống và không thể bình tĩnh để trở lại phong độ nhưng bản lĩnh của single handicap 6 đã giúp anh vững tâm. 8 hố cuối, anh đánh 0 gậy để giữ nguyên 18 hố tổng +4 over với Gross 76.

Lên ngôi vô địch Artex Golf Tournament 2018, golfer Đường Ngọc Dương nhận được Thẻ hội viên 35 năm tại FLC Samson Golf Links, gói nghỉ dưỡng tại FLC Hotel trị giá 50 triệu đồng,…

Artex Golf Tournament 2018 tuy không có HIO xuất hiện nhưng cũng đánh dấu sự trở lại của khá nhiều golfer quen thuộc như Nguyễn Minh Tuấn – Đương kim vô địch giải FLC AMD Golf Tournament 2018, Thái Trung Hiếu – Đương kim vô địch giải Danko Golf Tournament 2018,.. golfer người Hàn JEON SEON DONG,…/.

An Nhiên/VOV.VN

