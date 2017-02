Ở ngày thi đấu thứ 3 của giải FLC Golf Championship 2017, golf thủ Trần Phương (TP.HCM) đã giật giải Hole-in-one ở hố 16, qua đó ẵm giải thưởng “khủng” có giá trị lên tới gần 7 tỷ đồng.

Anh Trần Phương - sinh 1959, là người may mắn đầu tiên của giải năm nay. Với việc trúng giải HIO ở lỗ 16, VĐV người TP.HCM nhận được giải thưởng cùng lúc 3 xe ô tô hạng sang có giá trị gần 4 tỷ đồng. Đặc biệt, anh Phương còn nhận giải thưởng lớn nhất của tập đoàn FLC là một căn hộ khách sạn giá trị 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, golf thủ may mắn này còn nhận tiền mặt 10.000 USD do bầu Quyết treo thưởng. Như vậy, tính tổng giá trị giải thưởng dành cho golf thủ người TP.HCM là 6,7 tỷ đồng.

Chia sẻ cảm xúc sau khi trúng giải HIO, anh Trần Phương nghĩ mình đã gặp may mắn rất lớn, đồng thời cảm ơn BTC đã tạo nên một sân chơi để các golf thủ Việt Nam cũng như quốc tế có dịp học hỏi, giao lưu với nhau.

Với việc giải có người trúng HIO đầu tiên, các golf thủ sẽ càng có thêm động lực để thể hiện hết khả năng, với hy vọng sẽ trở thành người giật giải HIO tiếp theo, điều này cũng đã giúp cho chất lượng giải đấu tăng lên rất nhiều.

Với sự tham dự của gần 1.500 VĐV, cơ cấu giải thưởng của FLC Golf Champions Ship 2017 có tổng giá trị lên tới trên 60 tỷ đồng. Trong đó, các golfer có 4 cơ hội giành giải HIO ở 4 hố par 3 (#3,#7,#11và #16) với trị giá gần 10 tỷ mỗi giải.

Đặc biệt, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, sẽ chi thưởng thêm 10.000 USD tiền mặt cho tất cả các golfer trúng Giải HIO tại tất cả các hố Par 3 và không hạn chế số lượng trúng giải trong suốt 3 ngày của mùa giải.

Mùa thứ 6 của giải golf FLC Championship thi đấu trên 36 lỗ. Trong đó, 18 hố diễn ra trên sân Ocean được đánh giá là đẹp nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2016. và 18 hố golf mới mang tên Mountain do Schmidt-Curley thiết kế với toàn bộ các hố nằm trên đồi cao có tầm nhìn hướng biển, bao quát toàn bộ quần thể FLC Quy Nhơn.

Giải sẽ chính thức bế mạc vào tối 19/2 sau 3 ngày tranh tài.

Bằng Lăng

Bạn thích bài viết này ?

Bình luận

Chủ đề :

Championship 2017

VietBao.vn