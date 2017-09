Boxing kinh điển Golovkin - Alvarez: 12 hiệp khốc liệt, kết cục không ngờ

Rory McIlroy cần lọt top 30 trên bảng điểm FedEx Cup để có cơ hội bảo vệ danh hiệu Tour Championship anh giành được năm ngoái. Tuy nhiên, cựu số 1 thế giới chỉ kết thúc giải BMW Championship đồng hạng 58 và dừng cuộc chơi ở PGA Tour năm nay sớm.

Chấn thương xương sườn là một phần khiến McIlroy không duy trì phong độ tốt. Nhưng theo một số nguồn tin, tình cảm trục trặc với cô vợ xinh đẹp Erica Stoll cũng tác động lớn tới tâm lý thi đấu của golf thủ người Bắc Ailen.

McIlroy và cô vợ xinh đẹp Erica Stoll

Chung nỗi sầu với McIlroy còn có huyền thoại Phil Mickelson. Phil Mickelson đứng thứ 20 tại BMW Championship với điểm -10. Kết quả này khiến anh chỉ đứng 34 trên bảng điểm FedExCup và không đủ tư cách tham dự Tour Championship.

Tên tuổi nhỏ thắng giải lớn

Marc Leishman không phải là 1 cái tên lớn trong làng golf, nhưng những gì anh đã làm ở BMW Championship chứng minh điều ngược lại. Anh dẫn đầu từ vòng 1 và bảo toàn vị trí cho đến cuối ngày đấu thứ tư. Đây là danh hiệu PGA thứ ba của anh.

Với chức vô địch BMW Championship, Marc Leishman nhảy từ vị trí số bảy lên số bốn trên bảng điểm FedEx Cup. Đây là một bước thăng tiến quan trọng vì bất kỳ ai trong top bốn FedEx Cup đều sẽ giành giải thưởng này nếu vô địch Tour Championship.

Hot-girl Thảo My tỏa sáng trên đất Mỹ

Nguyễn Thảo My đã giành danh hiệu Women’s Golfer-of-the-Week Award do Hiệp hội Thể Thao Thuộc Địa Mỹ (Colonial Athletic Association) trao tặng, đưa tin bởi trường đại học North Carolina Wilmington tại Mỹ mà My đang theo học.

Golf thủ nữ số 1 Việt Nam Thảo My

Thảo My đã xuất sắc giành đồng hạng 1 giải William & Mary Invitational ở sân Kingsmill Resort với thành tích -2 gậy tại vòng đấu chung kết. Trong khi đó, đội Seahawks trường đại học North Carolina Wilmington của Thảo My kết thúc giải ở vị trí thứ 2. Đây cũng là lần đầu tiên mà Thảo My kết thúc với vị trí Top 5 trong khuôn khổ giải của các trường đại học Mỹ.

Kịch tính danh hiệu major nữ cuối cùng trong năm

The Evian Championship chứng kiến sự cạnh tranh của hàng loạt golf thủ. Sau ngày cuối, Anna Nordqvist và Brittany Altomare cùng đạt âm 9 gậy, cả hai buộc phải bước vào hố phụ để phân định thắng bại. Ở đây, hố 18 par 4, thi đấu trong bối cảnh thời tiết xấu, xuất hiện cả mưa đá, Nordqvist là người chiến thắng.

Chiến thắng của Nordqvist đáng ca ngợi bởi 3 tháng hè, cô đau ốm triền miên. Đây là danh hiệu lớn thứ 2 của golf thủ người Thụy Điển và cô bỏ túi 547.500 đôla tiền thưởng, lên số 4 thế giới.

