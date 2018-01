Thống trị làng golf nhờ vợ xinh siêu mẫu

Với 65 gậy ở vòng cuối giải Sentry Tournament, Dustin Johnson đăng quang thuyết phục với âm 24 gậy. Đây là danh hiệu PGA Tour thứ 17 trong sự nghiệp của golf thủ người Mỹ, trở thành người thứ 3 trong lịch sử sau Jack Nicklaus và Tiger Woods vô địch ít nhất một sự kiện PGA Tour mỗi mùa trong 10 mùa liên tiếp.

Dustin Johnson và vợ con

Chiến thắng này đảm bảo cho Johnson ngôi vị số 1 thế giới trong nhiều tuần nữa sau 47 tuần liên tiếp thống trị BXH. Nhìn lại mới thấy anh thật đáng khâm phục bởi có giai đoạn từng suýt treo gậy vì những bê bối. Người có ảnh hưởng lớn nhất tới thành công của tay golf 33 tuổi chính là vợ của anh, siêu mẫu Paulina Gretzky.

Siêu mẫu Paulina Gretzky có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp thành công của Johnson

Năm 2014, khi Johnson lâm vào khủng hoảng vì bê bối tình ái và doping, Paulina Gretzky không từ bỏ mà tạm gác sự nghiệp đang thăng hoa để ở bên chồng trong gần nửa năm. Tháng 1/2015, Paulina tặng Johnson một món quà vô giá, cậu con trai đầu lòng Tatum.

Cột mốc này mở ra giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp của Johnson với 3 danh hiệu trong năm 2016 (gồm major đầu tiên tại US Open) và 4 danh hiệu trong năm 2017 cùng ngôi số 1 thế giới. Tháng 6 năm ngoái, Paulina Johnson tiếp tục hạ sinh một cậu nhóc khác có tên River Jones.

Tiger Woods sẵn sàng cạnh tranh đỉnh cao

"Anh ấy khiến đám đông phấn khích và đó là hiệu ứng mà bạn chỉ thấy ở những huyền thoại, những người có thể công phá mọi bảng điểm. Tiger khiến ngay cả những ai không thích golf cũng phải chú ý. Điều trước tiên chúng ta phải quan tâm là tình trạng của anh ấy ra sao. Theo những gì tôi thấy ở Hero World Challenge, anh ấy đang tái hiện hình ảnh thời đỉnh cao", Jordan Spieth nhận định.

Woods thông báo sẽ góp mặt ngay ở sự kiện Farmers Insurance Open diễn ra cuối tháng Một, thay vì Genesis Open vào giữa tháng Hai.

Sao Tây Ban Nha Sergio Garcia có tài trợ khủng

Đồng hành cùng TaylorMade 15 năm, nhưng chưa tới 1 năm kể từ khi Sergio Garcia giành được chức vô địch the Masters, anh đã quyết định chuyển sang ký hợp đồng dài hạn với Callaway Golf từ 2018. Sau đó 1 ngày, PGA Tour Rookie of the Year, Xander Schauffele cũng đã quyết định về chung nhà với Callaway. Cả 2 tay golf đều tỏ ra tự tin với những cây gậy và bóng mới của mình.

Sergio Garcia (trái) và Xander Schauffele

Thần đồng Lydia Ko quyết làm lại năm 2018

Năm 2017 là năm thảm họa với Lydia Ko khi cô mất ngôi số 1 thế giới, và thành tích bết bát, không giành nổi danh hiệu LPGA Tour nào. Golf thủ gốc Hàn Quốc chia sẻ một phần vì việc học đại học của cô làm ảnh hưởng tới khả năng tập luyện. Cô khẳng định sẽ phân phối thời gian tốt hơn để tìm lại vinh quang.

Tay vợt số 1 thế giới Nadal mách Tiger Woods bí kíp để trở lại đỉnh cao.

VietBao.vn