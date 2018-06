“Nữ hoàng gợi cảm” làng golf đốn tim cánh mày râu

Blair O"Neal - một trong những bóng hồng đẹp nhất làng Golf, từng lọt Top 4 nữ VĐV gợi cảm nhất theo bình chọn của trang web InGameNow.com và SI. Không những thế, cô còn 3 lần có tên trong danh sách “Những Phụ nữ đẹp nhất làng gôn” của Tạp chí Golf Mỹ.

Blair O’Neal là mỹ nhân của làng golf

Không những sở hữu gương mặt đẹp mê hồn, Blair còn có một thân hình vô cùng gợi cảm. Người đẹp này thường xuyên làm “cánh mày râu” phát sốt bởi vẻ đẹp nóng bỏng của mình. Bên cạnh việc thi đấu, Blair O’Neal thường xuyên nhận được lời mời chụp hình quảng cáo từ các hãng thời trang và nhiều tạp chí danh tiếng.

Trên mạng xã hội, mỹ nhân 37 tuổi cũng thường xuyên đăng những hình ảnh gợi cảm, đốn tim người hâm mộ. Mới đây, cô diện chiếc váy đen ôm sát thân hình siêu chuẩn của mình, hở vai đầy quyến rũ.

Hình ảnh mới nhất được mỹ nhân 37 tuổi đăng lên twitter làm xao xuyến cánh mày râu

Golfer Mỹ tàn nghiệp vì tai nạn

Golfer số 136 thế giới Bud Cauley bị chấn thương nghiêm trọng trong một tai nạn giao thông hồi đầu tháng. Cauley là hành khách trong chuyến xe gặp nạn ở Ohio. Anh đang nằm viện với một loạt chấn thương khác nhau trên cơ thể như gãy chân, gãy năm xương sườn và dập phổi. Cauley được thông báo đã tỉnh táo hơn nhưng vụ tai nạn giao thông sẽ làm cản trở sự nghiệp đang thăng tiến của Bud Cauley.

Bud Cauley quá đen đủi

Bubba Watson đăng quang Travelers ấn tượng

Golfer kỳ cựu đánh 63 gậy ở vòng hạ màn, leo năm bậc lên đỉnh bảng và đăng quang với -17 gậy, tốt hơn nhóm bám đuổi ba gậy. TPC River Highlands là miền đất lành của Watson, vì anh từng vô địch hai lần tại đây, trong đó có chiếc cup PGA Tour đầu tiên năm 2010. Trước màn trình diễn thăng hoa của Watson, các đối thủ gần như không có cơ hội bám đuổi. Anh chiếm đỉnh bảng khi Paul Casey đánh tới hố số 15 mà không cải thiện được thành tích.

Tiger Woods chán US Open

Shinnecock Hills, sân đấu duy nhất tổ chức US Open ở cả ba thế kỷ, thực sự là trở ngại lớn với các golfer. Gió mạnh, bóng lăn nhanh trên green, sân đấu gồ ghề và tầm nhìn hạn chế, những yếu tố đó khiến US Open năm nay không thể chứng kiến một golfer nào âm gậy. Ban tổ chức US Open, vì thế, nhận nhiều chỉ trích của báo chí và người hâm mộ trong cả giải.

Tiger Woods, Jordan Spieth và Rory McIlroy, những người có nhiều fan nhất, đều không qua nổi nhát cắt dù mốc chỉ là +8.

VietBao.vn