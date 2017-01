Arsenal bước vào trận đấu này với quyết tâm giành trọn 3 điểm khi mà đội nhì bảng Liverpool đã bị Sunderland cầm hòa. Nếu giành được chiến thắng trước Bournemouth, đội bóng của HLV Arsene Wenger không chỉ lấy lại vị trí thứ 3 đang tạm cho Man City "mượn", họ còn thu hẹp khoảng cách đáng kể so với Liverpool. Nhưng 90 phút trên sân Vitality đã khiến Arsenal phải toát mồ hôi mới kiếm về được 1 điểm.

Được thi đấu trên sân nhà, Bournemouth liên tục gây ra khó khăn cho Arsenal. Phút 16, hậu vệ Charlie Daniels bình tĩnh loại bỏ Hector Bellerin rồi hạ nốt thủ thành Petr Cech ở góc hẹp bằng một pha sút bóng vào góc gần.

Chưa kịp lấy lại tinh thần sau khi bị đối phương mở tỷ số, Arsenal tiếp tục nếm trái đắng khi Granit Xhaka vụng về đẩy ngã một cầu thủ Bournemouth trong vòng cấm ở phút 20. Trọng tài Michael Oliver ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền đạo Callum Wilson đã không mắc sai lầm nào để đánh bại thủ thành Cech, qua đó nâng tỷ số lên 2-0 đầy bất ngờ cho đội chủ nhà.

Daniels ghi bàn mở tỷ số khá ấn tượng...

... trước khi Wilson giúp ớc Arsenal với tỷ số 2-0 trong 45 phút đầu tiên

Để thua 2 bàn khá đơn giản, Arsenal còn phải chịu tổn thất khi tiền vệ Coquelin không thể tiếp tục thi đấu và HLV Arsene Wenger buộc phải đưa Ox-Chamberlain vào thay cầu thủ người Pháp ở phút 28. Trong thời gian còn lại của hiệp 1, Arsenal dù rất nỗ lực nhưng không thể xuyên phá được hàng thủ chơi kỷ luật và tập trung của Bournemouth.

Bước sang hiệp hai, hàng phòng ngự của Arsenal tiếp tục thể hiện sự kém cỏi trong khâu phòng ngự. Phút 58, lại là hậu vệ Bellerin mắc sai lầm khi để cho Ryan Fraser cướp bóng rồi dứt điểm gọn gàng ở góc hẹp và giúp Bournemouth tạo ra khoảng cách 3-0 khá an toàn với Arsenal.

Fraser đã khiến Cech phải bó tay với pha dứt điểm hiểm hóc

Không chấp nhận thất bại, Wenger buộc phải tung Lucas Perez vào sân để tăng cường thêm sức tấn công. Hiệu quả đến ngay tức thì khi ở phút 70, từ pha tạt bóng của Ox-Chamberlain, Alexis Sanchez băng vào đánh đầu dũng mãnh, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 cho Arsenal.

5 phút sau, Arsenal có một pha đập nhả tuyệt vời trong vòng cấm của Bournemouth và Perez là người dứt điểm cuối cùng với một cú bắt volley quyết đoán ở góc trái. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà thi đấu bị động và liên tục có những pha phạm lỗi nguy hiểm với cầu thủ đối phương.

Phút 82, Simon Francis vào bóng bằng cả hai chân cực kì nguy hiểm với Aaron Ramsey và trọng tài Oliver buộc phải rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ này.

Chiếc thẻ đỏ đáng trách của Francis

Tận dụng lợi thế đó, Arsenal đẩy toàn bộ đội hình lên hòng tìm kiếm bàn gỡ và nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút bù giờ thứ 2. Tiền vệ tân binh Xhaka đã có pha chuyền bóng tốt cho Giroud đánh đầu ngược đẳng cấp, làm bó tay thủ thành Artur Boruc. Tỷ số được cân bằng 3-3 cho Arsenal và đây là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Hòa rất may mắn trước Bournemouth, Arsenal đã không thể lấy lại vị trí thứ 3 trên BXH do kém Man City đúng 1 điểm (41 so với 42). Trong khi đó, Bournemouth xếp thứ 10 với 25 điểm sau 20 vòng đấu.

Tam Phong / BĐ+

