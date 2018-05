17 năm 12 câu lạc bộ và 10 năm chỉ một số 9

Nổi tiếng với việc thay đổi 12 câu lạc bộ sau 17 năm chơi bóng, Christian Vieri, tiền đạo lừng danh của đội tuyển Italia một thời còn được cổ động viên đặt cho biệt danh là “con điếm”. Từng chơi cho Juventus, Atletico Madrid, Inter Milan, AC Milan, những câu lạc bộ hàng đầu thế giới, di sản của Vieri để lại cũng hết sức vĩ đại, là một trong những cây săn bàn lợi hại nhất của Italia trong nhiều năm. Mặc dù có một thể hình đồ sộ, nhưng sự nhanh nhẹn và bản lĩnh của một sát thủ trong vòng cấm địa của Vieri khiến cho nhiều hàng thủ phải khốn đốn.

Sự nghiệp của Vieri có lẽ cũng có nhiều thăng trầm giống như Alan Shearer, tiền đạo số 1 của đội tuyển Anh và Newcastle trong nhiều năm. Mặc dù đều là những tay săn bàn số 1, nhưng sự nghiệp của hai tiền đạo này đều chỉ dành được duy nhất 01 chức vô địch quốc gia. Con số quá ít ỏi đối với những tay săn bàn số 1.

"Cảm ơn vì 10 năm tuyệt vời", đó là tất cả những gì mà các cổ động viên, các quan chức, cũng như các HLV của Newcastle muốn nói với Alan Shearer sau tất cả những gì anh cống hiến cho đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh. Đó cũng là dòng chữ được in thật đậm và treo lên rất cao ở phía ngoài sân cùng với một tấm hình lớn về hình ảnh ăn mừng bàn thắng rất quen thuộc của tiền đạo số 9 này, hình ảnh Shearer giơ bàn tay lên sau mỗi một bàn thắng. Trước trận đấu, anh đã cùng vợ Lainya và 3 con là Chloe, Hollie and Will đi 1 vòng chào các cổ động viên trên sân và gần như tất cả 4 phía khán đài đều đã đứng hết dậy giơ cao những băng-rôn và hô vang tên anh.

Shearer đã có một cuộc chia tay xúc động với Newcastle tại St James Park sau 10 năm gắn bó. Với Newcastle, số 9 của Shearer đã trở thành huyền thoại, từ đó và về sau không còn ai xứng đáng với số 9 ấy nữa.

Sau trận đấu, anh đã xúc động nói với các cổ động viên: "Sự cỗ vũ tối nay cũng như trong suốt 10 năm qua giành cho tôi cùng toàn thể đội bóng đã đủ để nói lên rằng các bạn là những người tuyệt vời nhất. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả cổ động viên vì những gì các bạn giành cho cá nhân tôi trong thời gian vừa qua. Mọi người đều biết rằng, tôi đã có cơ hội để chuyển tới các đội bóng khác trước khi đến đây nhưng với bản thân tôi, được chơi cho Newcastle là giấc mơ cũng như một hoài bão, vì thế tôi đã có mặt ở đây. Những kỷ niệm tại St James Park sẽ ở bên tôi mãi mãi. Đó là quãng thời gian vô cùng tuyệt vời. Tôi đã sống với giấc mơ của mình và làm được những điều mà mình muốn".

Shearer đã có thể có những bản hợp đồng lớn hơn, tới với những câu lạc bộ danh tiếng hơn và đạt được nhiều danh hiệu hơn. Nhưng anh đã chọn Newcastle để gắn bó. Có thể nhiều người sẽ chê trách sự lựa chọn của anh, cho rằng anh có thể có nhiều tiền hơn, nhiều danh hiệu hơn, nhưng có một danh hiệu, một giá trị mà không tiền bạc và danh hiệu nào mua được, đó là giá trị của lòng chung thủy mà anh đã dành cho Newcastle và tình cảm của câu lạc bộ và cổ động viên đã dành cho anh.

Cũng 17 năm như Vieri, nhưng là 17 năm gắn bó với Juventus Turin, cuộc chia tay với thủ thành huyền thoại Buffon đã để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ. 17 năm, đó đã là khoảng cách của hai thế hệ.

Ngày hôm ấy, trên khán đài có những ông già đi cùng với con trai mình đến để chia tay Buffon. Hai bố con họ đã cùng xem anh thi đấu từ khi người bố còn là một thanh niên, và người con chỉ là một cậu bé.

Cho tới ngày hôm nay, khi người bố đã già và người con trai nhỏ của ông đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Họ cùng đến để chia tay Buffon, để khẳng định rằng lòng chung thủy luôn xứng đáng được tôn vinh trong mọi thời đại, đặc biệt là trong bóng đá chuyên nghiệp.

Hình ảnh Buffon khóc cùng một cậu bé cổ động viên trên khán đài rất đặc biệt. Ngày hôm nay cậu bé này đã chứng kiến cuộc chia tay của một huyền thoại, và sẽ rất nhiều năm nữa, sau khi lớn lên, trở thành một người đàn ông trưởng thành, cậu bé đó sẽ bế con trai của mình, tới sân vận động để chứng kiến một cuộc chia tay nữa và kể cho con trai mình nghe rằng, cách đây 20 năm, bố đã từng chia tay một huyền thoại của Juventus như thế...

Đối với cổ động viên của giải ngoại hạng Anh, cuộc chia tay với Giáo sư Arsene Wenger của Arsenal chính là sự kết thúc của một giai đoạn huyền thoại, một giai đoạn sẽ không bao giờ trở lại.

Hình ảnh đăm chiêu của Wenger tay chống cằm đối lập với hình ảnh nhai kẹo cao su không ngừng nghỉ của Hiệp sỹ Alex Ferguson và cuối mỗi trận đấu luôn là thương hiệu của giải ngoại hạng Anh trong nhiều năm. Một thương hiệu mà phải rất nhiều năm nữa mới có thể có trở lại.

27 năm gắn bó với MU và 22 năm gắn bó với Arsenal, giống như đối với Buffon, cuộc chia tay của hai ông cũng là cuộc chia tay với hai thế hệ cổ động viên của MU và Arsenal, nhưng có lẽ người đăm chiêu và nhiều suy nghĩ nhất về các cuộc chia tay ấy lại là ... “Người đặc biệt” Mourinho.

Ông đã không đứng chụp hình cùng với Ngài Alex và Giáo sư Wenger trên sân Old Trafford mà nhường vị trí danh dự lại cho hai vị huấn luyện viên lão làng đáng kính trọng.

Hôm đó, người ta thấy Mourinho khá trầm tư. Ông đã giành được rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của mình, và có lẽ với tài năng và cá tính của mình, “Người đặc biệt” sẽ còn dành được nhiều danh hiệu nữa trong sự nghiệp. Bản thân số lượng danh hiệu mà Mourinho đã dành được cho tới lúc này đã vĩ đại hơn Wenger, Alan Shearer, Buffon và thậm chí cả Alex Ferguson

Thế nhưng một cuộc chia tay đầy xúc động như các bậc tiền bối thì Mourinho chắc chưa thể nghĩ tới. Sau hai năm trắng tay với MU, cuộc trường chinh của ông có thể vẫn còn tiếp diễn rất gian nan, chưa chắc chắn những bến đỗ trong tương lai. Sự nghiệp của ông sẽ kết thúc rất rực rỡ và huy hoàng, nhưng một cuộc chia tay với những giọt nước mắt của những người đàn ông dành cho lòng chung thủy thì có lẽ đối với ông vẫn còn là một điều xa xăm, vẫn là một dấu hỏi. Và phải có những cuộc chia tay như vậy, thì ông mới thực sự trở thành vĩ đại...

Chúng ta vẫn thường hay nói vui “Có tiền mua tiên cũng được” nhưng ngạn ngữ Italia có một câu nói rất hay “Thế giới thuộc về những người kiên nhẫn”. 10 năm, 20 năm, 30 năm, có những năm tháng, những cơ hội có thể quy ra tiền bạc, nhưng giá trị của lòng kiên nhẫn thì chỉ có những con người có đủ bản lĩnh và niềm tin mới có thể đi tới tận cùng và được vinh danh xứng đáng, mới có thể khiến những người đàn ông phải rơi nước mắt...

