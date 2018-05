Ảnh minh họa. (Nguồn: The Jakarta Post)

Theo phóng viên tại Jakarta, Indonesia sẽ bố trí 30.000 nhân viên an ninh làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, ngăn chặn mọi tình huống xấu có thể xảy ra trong quá trình diễn ra ASIAD 18. Mật độ bố trí nhân viên an ninh sẽ phụ thuộc vào tính chất của từng địa điểm thi đấu và các khu vực đông người.

INASGOC cho biết đã làm việc với phía quân đội Indonesia để thống nhất phương án phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nhằm bảo đảm an ninh hiệu quả nhất.

Chính quyền thành phố Jakarta cũng cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra ASIAD 18 tại các khu vực trên địa bàn Jakarta. Phó Thống đốc Jakarta, ông Sandiaga Uno cho biết, một trong những biện pháp mà chính quyền thành phố Jakarta sẽ áp dụng để đảm bảo an ninh là bổ sung 300 camera giám sát ngoài tổng số 6.000 chiếc hiện nay. Đây là loại camera giám sát sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Đội chống khủng bố của Indonesia (Densus 88) sẽ là lực lượng chính đảm trách bảo vệ tất cả khu vực diễn ra hoạt động thi đấu của ASIAD 18, đặc biệt là khu vực Tangerang thuộc tỉnh Banten. Theo Cảnh sát trưởng thành phố Tangerang, ông Sabilul Alif, cảnh sát thành phố Tangerang và cảnh sát tỉnh Banten đang triển khai các bước phối hợp với Densus 88, lên kế hoạch tác chiến đảm bảo an ninh cho ASIAD sắp tới. Ông Alif nêu rõ, ưu tiên hàng đầu của lực lượng an ninh hiện nay là đảm bảo sự an toàn của các vận động viên, các quan khách nước ngoài và tình hình an ninh trên địa bàn trong dịp diễn ra ASIAD 18.

Trong khi đó, Chủ tịch INASGOC Erick Thohir cho biết đã yêu cầu sự giúp đỡ từ các bên liên quan nhằm đảm bảo an ninh và sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong lễ khai mạc ASIAD 18.

Trước đó, INASGOC đã công bố sẽ thiết lập ba vòng an ninh tại ASIAD sắp tới từ cổng ra vào sân vận động đến khu vực thi đấu của các vận động viên, nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ phá hoại hay khủng bố. Theo Việt Nam plus

VietBao.vn