Giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng đã hoàn thành chặng đường dài 1 km trên cung đường từ chùa Cổ Thạch đi Phan Thiết trong sự kiện chào mừng sinh nhật 30 năm của FPT. Dù còn thở dốc, anh vẫn vui vẻ trả lời phỏng vấn về hành trình mệt nhưng đầy hào hứng và vui vẻ của mình.

Lỡ nghĩ ra ý tưởng nên phải chạy

- Trong các công trình nghiên cứu của anh, đã có công trình nào về đề tài “mối liên hệ biện chứng giữa chạy bộ và cân nặng” chưa?

- Máu tôi vẫn đang dồn hết xuống dưới chân nên não chưa thể hoạt động bình thường, có lẽ phải trồng cây chuối mới trả lời được câu hỏi này.

- Chúng tôi chỉ hỏi vui anh vậy thôi, cảm giác của anh lúc này thế nào?

- Mệt lắm, tôi không nghĩ chạy 1 km lại mệt đến vậy, cứ như thể vừa chạy bộ xong cả 2.600 km của toàn bộ hành trình này vậy.

Giáo sư Xoay chạy cùng đồng nghiệp.

- Anh có vẻ lười vận động, tôi thấy nhiều đồng nghiệp của anh ngoài chạy 1 km được giao còn chạy thêm cổ vũ đồng đội cả chục cây số nữa?

- Tôi cũng chạy theo cổ vũ đồng đội cả mấy trăm kilomet hành trình mà. Nhưng tôi thích ngồi trong ôtô của ban tổ chức hơn. Ai thích chạy cứ chạy.

- Thế sao anh lại quyết định tham gia chạy 1 km trong hành trình này?

- Tôi lỡ nghĩ ra cái ý tưởng “Hành trình kết nối”, khiến cả mấy nghìn con người sôi sục suốt bao ngày qua. Khoảng 3.000 người chạy nhưng phải có đến gần 2.000 người theo cổ vũ và hỗ trợ ở các chặng. “Làm khổ” mấy nghìn đồng nghiệp như vậy, mình không tham gia chạy sao được. Anh em người ta sẽ bảo tôi chỉ biết “vạch ra để đấy”. Nên dù mệt mấy tôi cũng phải quyết chạy một chặng.

- Anh đã chuẩn bị như thế nào cho phần tham gia này của mình?

- Không chỉ tôi mà các đồng nghiệp tham gia hành trình đều phải tập luyện ít nhất là cả tuần trước đó. Tôi chạy khoảng 2-3 km mỗi sáng, nhưng việc tập chạy ở nhà khác với chạy 1 km của hành trình. Ở nhà, chạy mệt thì có thể đi bộ thở 1 chút rồi chạy, nhưng hành trình này thì phải duy trì tốc độ quãng 10-12 km/h, tức là có khoảng 5-6 phút cho 1 km. Xung quanh, đồng đội chạy hỗ trợ, chỉ chờ mình đuối sức là bê cả người cả cờ chạy về nên mình cũng ngại, mệt cũng phải cố.

Số báo danh 1981 là năm sinh của Giáo sư Xoay.

Hành trình 1 km “bở hơi tai”

- Một kilomet của anh diễn ra như thế nào?

- Đoạn đầu tôi tính sẽ khởi động và chạy nhè nhẹ, nhưng không nghĩ là khi đồng đội chạy trước cầm cờ về mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Tôi chỉ kịp cầm cờ và guồng chân. Tôi chạy đúng quãng đường gió to nhất (khu này có nhà máy điện gió), lá cờ bình thường nhẹ nhưng hôm nay khá nặng tay. Các anh quay phim, chụp ảnh của đoàn yêu cầu cười tươi, trong khi tôi chỉ muốn được há mồm ra thở. May mà răng thưa… Tôi nghĩ là sẽ chạy một chút là thấy đồng đội, nhưng chạy mãi mà chưa thấy, mệt quá rồi. Mãi mới thấy một cái chấm màu cam, rồi chấm đó to dần ra thành đồng đội tôi, mừng quá. Chỉ mong anh ấy chạy ngược lại đón vài chục mét cho… tình cảm mà không được.

- Nhiều đồng nghiệp của anh còn chạy cả những chặng trên đồi cát hoặc bờ biển. Họ có cần đáp ứng tiêu chuẩn nào để tham gia các chặng này không?

- Đúng là chạy trên cát thì mệt hơn nhiều, nhất là dưới cái nắng miền Trung. Những anh em đăng ký chặng này thường là người có thâm niên chạy bộ rồi. Vì tôi đăng ký số áo 1981 theo số năm sinh, nên cũng phải chuẩn bị cả phương án chạy đồi cát, do không biết theo lộ trình chung chặng của tôi có địa hình này hay không. Tôi cũng đã tập chạy cả cho phương án này, may mà không phải chạy, không thì chết mất.

Anh Tiến Dũng trao lại lá cờ FPT cho đội chạy chặng tiếp theo.

- Anh tập chạy đồi cát như thế nào?

- Giữa Hà Nội lấy đâu ra đồi cát, tôi tập chạy bằng cách leo thang bộ của chung cư, từ tầng 1 lên tầng 13, rồi lại đi thang máy xuống leo lại. Đoạn đầu chạy một bậc một bước, có đoạn chạy lên 2 bậc một bước. Mệt thì bám lan can mà leo lên… Thi thoảng hàng xóm cũng hỏi thăm, tưởng thang máy hỏng.

- Chỉ còn ít ngày nữa, “Hành trình kết nối” của FPT Telecom sẽ cán đích ở cột mốc Cà Mau, cảm xúc của anh bây giờ thế nào?

- Chắc chắn là rất sung sướng khi ý tưởng của mình được đưa vào triển khai trong thực tế, với sự ủng hộ của cả nghìn người, từ lãnh đạo cho đến anh em nhân viên. Trong những ngày qua, tinh thần của hành trình mang lại cho mọi người trong công ty đã là vô cùng quý giá. Việc cán đích ở Cà Mau chỉ là cột mốc đánh dấu chúng tôi đã vượt qua được thử thách gần 2.600 km dọc đất nước mà thôi. Chúng tôi đang rất chờ đợi giây phút đó. Mong hành trình diễn ra thật suôn sẻ, an toàn và cán đích đúng tiến độ đề ra để chào mừng kỷ niệm nhân dịp 30 năm thành lập FPT.

VietBao.vn