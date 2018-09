Sáng 25/9, đêm gala trao giải The Best 2018 đã được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức ở London (Anh). FIFA trao một loạt giải thưởng cho các ứng viên, và The Best được quan tâm hơn cả. Ba ngôi sao cuối cùng cạnh tranh giải "Cầu thủ hay nhất năm 2018" là Modric, Ronaldo và Salah.

Đúng như dự đoán từ nhiều người, cái tên được Chủ tịch Gianni Infantino hô vang ở giải The Best là Modric. Sau một năm thần kỳ trong màu áo Real Madrid và Croatia, tiền vệ 33 tuổi có lần đầu giành giải “Cầu thủ hay nhất năm”. Càng ấn tượng hơn khi Modric trực tiếp xô đổ kỷ nguyên thống trị 10 năm của Ronaldo và Messi.

Modric được vinh danh ở giải The Best 2018.

Trên bục phát biểu, Modric nói: “Cảm giác thật tuyệt vời khi được đứng ở đây và cầm trên tay chiếc cúp danh giá. Trước hết, tôi xin chúc mừng Ronaldo và Salah vì mùa giải đặc biệt thành công. Chắc chắn trong tương lai, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa để chinh phục giải The Best”.

Tiền vệ người Croatia nói thêm: “Thành quả này không chỉ cho cá nhân tôi, mà đó là nỗ lực của toàn đội Real và tuyển quốc gia Croatia. Nếu không có các đồng đội và HLV, tôi không thể đứng ở đây. Tôi muốn dành tặng chiếc cúp này cho gia đình, họ là những người tuyệt vời nhất”.

Mùa giải 2017/18, Modric ra sân 43 trận trên mọi đấu trường cho “Bầy kền kền”, ghi 2 bàn. Thống kê không thể phản ánh hết những đóng góp của Modric khi anh giữ vai trò tổ chức lối chơi cho Real. Tại World Cup 2018, Modric duy trì phong độ tốt, giúp Croatia vào đến chung kết. Dù thất bại, anh vẫn được vinh danh ở giải “Quả bóng vàng World Cup 2018”.

Trong thời khắc chiến thắng, Modric không quên gửi lời cảm ơn đến người đã truyền cho anh cảm hứng: “Lúc này, tôi muốn nhắc đến thần tượng Zvonimir Boban, đội trưởng của Croatia ở World Cup 1998. Ông ấy là nguồn cảm hứng để tôi và đồng đội có niềm tin ở World Cup 2018. Hy vọng nhiều thế hệ sau, tuyển Croatia sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết như vậy”.

Modric khép lại một năm đầy thành công trên sân cỏ.

Thời gian còn khoác áo Tottenham Hotspur, Modric được đánh giá là mẫu tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá thế giới. Sau hơn 10 năm miệt mài cống hiến cho làng túc cầu thế giới, cuối cùng Modric cũng gặt hái cho mình thành quả tuyệt vời nhất là giải The Best.

Ở tuổi 33, Modric không còn nhiều thời gian để chơi bóng với phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, làng túc cầu thế giới sẽ mãi nhớ về Modric với tư cách là cầu thủ phá vỡ cuộc đua nhàm chán giữa Messi và Ronaldo.

