Chỉ trong hơn một tháng, CLB Thanh Hoá liên tục biến động trên băng ghế huấn luyện.

Ngày 1-7, đội bóng xứ Thanh bất ngờ thông báo việc chấm dứt hợp đồng với HLV Nguyễn Đức Thắng, dù cựu cầu thủ Thể Công đang làm khá tốt vai trò chuyên môn khi đưa đội vào top 5 V-League.

Ông Vũ Quang Bảo (bên phải) từ chức Giám đốc kỹ thuật CLB Thanh Hoá vì không muốn "nhận lương mà ngồi không"

Một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc đổ vỡ này được cho là do "bầu" Đệ can thiệp sâu vào chuyên môn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau đó, "bầu" Đệ cũng thừa nhận sự can thiệp này, cho đó là thể hiện trách nhiệm với Hội đồng quản trị công ty và với đội bóng quê hương.

Người được bầu Đệ mời thay thế HLV Nguyễn Đức Thắng là đồng nghiệp Vũ Quang Bảo. Trong hơn một tháng nắm quyền, ông Bảo không có thành tích tốt khi chỉ có được 2 chiến thắng, 2 trận hoà, 3 trận thua.

Kết quả này khiến Thanh Hoá rơi từ vị trí thứ 4 xuống hạng 10. Trước sự phản ứng từ người hâm mộ, ngày 13-8 vừa qua, CLB Thanh Hoá buộc phải thay "tướng". Cựu tuyển thủ Mai Xuân Hợp là người được chọn ngồi "ghế nóng", còn ông Vũ Quang Bảo chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật.

Tuy nhiên chưa đầy một ngày sau khi được bổ nhiệm, ông Bảo đã chủ động từ chức.

"Tôi không thể chấp nhận việc mình cứ ngồi không mà nhận lương như thế được. Tôi nghĩ rằng quyết định xin nghỉ việc này là hợp lý", ông Bảo chia sẻ trước khi khăn gói rời xứ Thanh.

Ngày 18-8, CLB Thanh Hoá dưới thời HLV Mai Xuân Hợp sẽ tiếp CLB Hải Phòng trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 21 V-League 2019.

VietBao.vn