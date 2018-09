Hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 nằm trong hệ thống giải thưởng FIFA The Best 2018 được trao thường niên nhằm tôn vinh những cái tên có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong suốt một năm vừa qua. Trong một năm mà bóng đá thế giới chứng kiến nhiều sự kiện lớn, đã không có nhiều bất ngờ trong danh sách 10 cầu thủ được đề cử cho giải thưởng này mà FIFA công bố cách đây hơn một tháng, bao gồm nhiều cái tên đã tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2018.

Tuy nhiên, khi vào vòng đề cử cuối cùng, chỉ còn Ronaldo, Salah và Modric được bầu chọn. Việc vắng tên Messi trong danh sách vừa được công bố tuy bất ngờ nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Ở mùa giải vừa qua, siêu sao 31 tuổi đã cùng Barcelona giành cú đúp vô địch La Liga và Cúp nhà vua, đồng thời cũng vừa giành danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha. Nhưng Messi đã không thể vực dậy một Argentina già cỗi rồi sớm phải chia tay World Cup 2018 từ vòng 1/8.

Kỳ phùng địch thủ của Messi suốt hơn một thập kỷ qua, Cristiano Ronaldo tuy vẫn có tên trong danh sách đề cử cuối cùng nhưng được dự báo sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hai cái tên còn lại để lần thứ 6 được vinh danh ở hạng mục giải thưởng này.

Mùa giải vừa qua, Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở Champions League, góp công lớn đưa đội bóng cũ Real Madrid lần thứ ba liên tiếp lên ngôi vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu hồi tháng 5 vừa qua. Đây cũng là lần thứ tư trong năm năm qua, Ronaldo đoạt cúp bạc Champions League. Bên cạnh đó, siêu sao 33 tuổi cũng góp phần không nhỏ cho danh hiệu FIFA Club World Cup của Real. Nhưng cũng giống như Messi, đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha lại không thành công ở kỳ World Cup vừa qua và cũng phải sớm chia tay ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay từ vòng 1/8.

Không còn phải cạnh tranh với Messi nhưng Ronaldo cũng được dự báo sẽ rất khó khăn để lần thứ 6 liên tiếp giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, người đồng đội cũ của Ronaldo ở Real Madrid, Luka Modric đang có lợi thế hơn so với CR7. Modric cũng là một phần không thể thiếu được của đội bóng thành Madrid, giúp Real duy trì sự thống trị ở đấu trường Champions League trong những năm gần đây. Thủ quân của tuyển Croatia cũng vừa giành được Quả bóng Vàng World Cup 2018, danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ở Nga vừa qua, với chiến tích dẫn dắt đội bóng áo ca-rô lọt vào chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Ngoài ra, tiền vệ này còn vượt qua cả Ronaldo và Salah để đoạt giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Liên đoàn bóng đá châu Âu công bố vào ngày 30-8 vừa qua. Rõ ràng với những thành công liên tiếp trong mùa giải vừa qua, Modric đang nổi lên như là cái tên sáng giá nhất cho giải thưởng FIFA The Best.

Cái tên còn lại, Salah cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với 44 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên trong màu áo Liverpool. Mặc dù phải sớm rời sân trong trận chung kết Champions League mùa giải vừa rồi với Real vì dính chấn thương, vai trò của tiền đạo người Ai Cập đối với đội bóng thành phố cảng nước Anh vẫn cực kỳ quan trọng trong suốt giải đấu. Chấn thương này cũng là một phần nguyên nhân khiến Salah khó có thể tỏa sáng ở World Cup vừa qua. Đội bóng đến từ xứ sở kim tự tháp sớm chia tay World Cup sau ba trận toàn thua ở vòng bảng.

Ở các hạng mục khác, thủ môn đội trưởng tuyển Pháp vừa lên ngôi vô địch World Cup, Hugo Lloris sẽ cạnh tranh danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất năm với hai người đồng nghiệp Thibaut Courtois và Kasper Schmeichel. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên của Real Madrid, Zinedine Zidane, vị thuyền trưởng tuyển Pháp, Didier Deschamps và huấn luyện viên trưởng Zlatko Dalic của tuyển Croatia là ba cái tên cuối cùng trong danh sách rút gọn cho giải thưởng Huấn luyện viên xuất sắc nhất năm.

Các hạng mục giải thưởng trong hệ thống FIFA The Best 2018 sẽ chính thức được công bố tại lễ trao giải được tổ chức ở Thủ đô London, Anh vào ngày 24-9 tới.

TRUNG HƯNG

