Tại vòng loại Asian Cup 2018, Philippines rất mạnh vì tập trung đủ lực lượng “FIFA Days” nên tất cả ngôi sao đi đá thuê được về tập trung thi đấu cho đội tuyển.

Nhưng tại AFF Cup 2018 thì Philippines thật thất thường. Họ nóng máy chậm với trận thắng nhẹ Singapore, sau đó đỉnh điểm và trận hay nhất là hòa Thái Lan 1-1. Trước và sau trận hòa Thái Lan là thắng khó Đông Timor và vất vả hòa Indonesia. Với trận thua Việt Nam 1-2 ở lượt đi bán kết được xem là một trong những trận kém cỏi của Philippines.

Nguyên do sự thất thường đấy được giải mã là do các trụ cột làm nòng cốt cho lối chơi của Philippines phải trở về CLB nên ông Eriksson mất đi gần nửa đội hình. Ngoài ra, họ còn mất đi trung phong Javier Patino, cầu thủ mang hai dòng máu Philippines, Tây Ban Nha chơi rất hay. Patino nhiều mùa là vua phá lưới giải nhà nghề Thái Lan rồi sang Trung Quốc thi đấu. Chuẩn bị AFF Cup 2018, Patino về tập trung đội tuyển Philippines nhưng không may khi cầu thủ này bất ngờ chấn thương trước khi vào giải.

Ở vòng loại Asian Cup 2019, chính Patino chơi cặp cùng Phil Younghusband dẫn dắt đội đoạt suất dự vòng chung kết Asian Cup 2019.

Tại AFF Cup 2018 này cũng thấy rất rõ sự thất thường của Philippines. Sự hay, dở, thất thường đấy do vắng nhiều trụ cột và các vị trí thay thế xộc xệch, thiếu liền lạc nên mảng miếng cũng không còn nhiều.

Tối 6-12, Philippines đối đầu với Việt Nam với sứ mệnh phải thắng hai bàn cách biệt hoặc cách biệt một bàn thì phải tối thiểu là từ 3-2 trở lên…

Khó!

Với đội hình khuyết nhiều trụ cột kiểu này, Philippines chỉ còn trông chờ vào sức mạnh tinh thần và sự quật khởi bởi họ ở thế “lưng dựa vào tường”. Năm 2010, khi thắng Việt Nam 2-0 trên sân Mỹ Đình, Philippines cũng không xộc xệch với đội hình mất gần nửa như bây giờ.

Philippines mạnh và đáng gờm khi đầy đủ dàn sao châu Âu về khoác áo đội tuyển. Còn tối 6-12, nếu Philippines có mạnh mẽ lên thì đó chủ yếu là sức bật tinh thần theo kiểu “thắng hay là chết”.

Lời lẽ mà ông Eriksson cho rằng sẽ vùng lên thắng ngược 2-0 thực tế chỉ là lên dây cót tinh thần nhiều hơn là thực lực hay những đòn độc trong tay áo của vị cựu HLV đội tuyển Anh này.

Phát biểu trước trận đấu • HLV Park Hang-seo: “Chúng tôi vẫn luôn tôn trọng đội Philippines và tôi muốn nhắn nhủ các học trò mình luôn cảnh giác, luôn nhớ đến bài học tại AFF Cup năm 2010 mà Philippines từng thắng đội Việt Nam 2-0 tại Mỹ Đình”. • HLV phó Chris Greatwich (Philippines): “Tôi vẫn nhớ từng chi tiết về chiến thắng 2-0 của Philippines trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình năm 2010. Hiệp 2, khi chúng tôi đang dẫn 1-0, đội Philippines như phải chống chọi với cuộc dội bom từ Việt Nam. Tôi nhớ các đồng đội chúng tôi đã phải lăn xả trước cầu môn để bảo vệ tỉ số và có thêm bàn thắng 2-0 vào cuối trận. Đội Việt Nam khi ấy mải lên tấn công đã phải trả giá”. • Tiền đạo Hà Đức Chinh: “Thầy Park Hang-seo đã chuẩn bị tinh thần cho cả đội để có thể chơi tốt và bước vào chung kết. Chúng tôi đã sẵn sàng. Sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi và có lợi thế trên sân nhà, chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội và sẽ chiến đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất”.

VietBao.vn