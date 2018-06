Buổi chụp hình cho tạp chí PaperMagazine, Messi khoác lên mình chiếc áo tuyển quốc gia Argentina và ôm một chú dê nhỏ rất xinh xắn, đội ngũ thiết kế và xử lý hình ảnh hôm đó chắc có lẽ muốn nhấn mạnh việc so sánh siêu sao của Barca như chú dê (tiếng Anh là Goat), cũng có thể phân tích và hiểu nghĩa theo cách viết tắt G.O.A.T: The Greatest of All Time – Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, tuyển thủ người Argentina rất khiêm tốn và tự nhận mình cũng như bao cầu thủ bình thường khác, luôn đặt lợi ích của tập thể đội bóng lên trên hết. "Tôi không coi mình là người xuất sắc nhất, tôi cũng như bao cầu thủ bình thường khác mà thôi! Trên sân đấu, chúng ta đều như nhau, có mục đích chung là giành chiến thắng cuối cùng với toàn đội " - Messi nói.

Khi được hỏi về việc đã chuẩn bị những gì cho VCK World Cup 2018 tại Nga sắp tới, Messi nhấn mạnh điều quan trọng nhất vẫn là sự tự tin và phong độ tốt nhất. Ở vòng loại, tuyển Argentina không có nhiều thời gian để hội quân và chuẩn bị tốt nhất nhưng họ đã chiến đấu đến cùng để giành tấm vé vào VCK World Cup 2018.

Chính vì vậy, Messi và thầy trò HLV Jorge Sampaoli sẽ làm tất cả những gì cần thiết để mang chiếc cúp thế giới về xứ sở Tango kể từ World Cup Mexico 86, lúc vẫn còn tượng đài Diego Maradona, người được xem đã "gánh" một nửa đội hình chính thức lúc bấy giờ.

Cơ hội vô địch của Argentina ở World Cup 2018 tại Nga mùa hè này không nhiều, được chia đều với những cường quốc về bóng đá trên thế giới như Brazil, Đức, Tây Ban Nha hay Anh, Pháp… những đội tuyển mang đến xứ sở Bạch Dương một dàn siêu sao được chọn lọc kỹ lưỡng và ở đẳng cấp cao.

Tuy nhiên, Argentina là một tập thể gồm các ngôi sao có kỹ thuật cá nhân tốt, thi đấu khá đoàn kết và quan trọng nhất là họ có Lionel Messi trong đội hình. "Đội chúng tôi luôn là ứng cử viên cho chức vô địch vì các đồng đội của tôi thi đấu rất tốt. Argentina sẽ đi "chậm mà chắc" cùng mục tiêu giành chiến thắng cuối cùng", số 10 của Barca tràn đầy tự tin cho biết.

VietBao.vn

Tường Phước - Ảnh: Reuters, AS