Hôm nay, 30-4, giải sẽ kết thúc sau chặng cuối (chặng 30) từ Vĩnh Long về đến Hội trường Thống Nhất (TP HCM). Điều đọng lại ngoài chuyên môn và tính ganh đua quyết liệt là số tay đua gặp nạn trên đường đã lên 20, chưa kể trọng tài.

Theo các HLV, lý giải cho hiện tượng các VĐV bị "ngã ngựa" nhiều tại giải đua này, hầu hết đều do tốc độ đua năm nay khá cao so với các năm trước. Điều này khiến nhiều VĐV khi "dính trong tốp đông", chỉ cần một VĐV ngã là kéo theo rất nhiều VĐV khác ngã theo, khi họ đều đang vào tốc độ cao. Điều này được chứng tỏ ở ngay pha té ngã của VĐV Lê Văn Duẩn trên đường về Huế và Lê Nguyệt Minh ngay tại pha nước rút cuối ở TP Bảo Lộc.

Cú té ngã của Lê Văn Duẩn tại khu vực Quảng Trị ở chặng đua từ Quảng Bình về Huế

Pha té ngã từ máy quay của Lê Nguyệt Minh tại TP Bảo Lộc, khi Trần Nguyễn Minh Trí vượt mà thiếu quan sát

Đặc biệt, yếu tố kỹ thuật cũng thường được nhắc đến là phương tiện quá hiện đại, nhẹ nhàng khi chiếc xe đạp được giảm thiểu chỉ còn tầm 6-7 kg, nên các VĐV thường chủ quan, khi "đăng xe" tăng tốc thường thiếu sự quan sát, điều này cũng một phần dẫn đến tai nạn.

Nguyễn Minh Luận (Minh Giang TP HCM) té ngã kéo theo chùm đông tại Bình Định khiến anh phải lên xe cấp cứu

Nguyễn Minh Luận đang được cấp cứu

Cũng phải nói giải đua năm nay có 30 chặng, một con số kỷ lục so với các giải đua xe đạp đường trường trên thế giới. Do vậy, lượng sức của các VĐV được tiêu tốn khá nhiều và hao hụt theo từng chặng. Vì thế, họ không thể có phản xạ tốt ở những chặng xa, việc này cũng ảnh hưởng đến sự quan sát của các VĐV và dễ tai nạn khi không kịp xử trí do mệt mõi hoặc khi gặp đường xấu.

Nguyễn Thành Tâm tiến gần đến Áo vàng chung cuộc

Tay đua Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân đội) giành chiến thắng ở chặng đua 29 Giải xe đạp tranh cúp truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2018, diễn ra hôm nay từ Kiên Giang về Vĩnh Long nhưng các danh hiệu vẫn không thay đổi.

Đây là chặng đua áp chót nên các đội đang nắm giữ các danh hiệu như An Giang với Áo vàng Nguyễn Thành Tâm, Áo trắng Ngô Văn Phương; TP HCM với Áo xanh Lê Nguyệt Minh và ngôi nhất đồng đội dốc sức bảo vệ thành quả mà mình đạt được.

Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân khu 7) về nhất chặng 29 ngay tại quê nhà Vĩnh Long

Có 5 tay đua thoát bứt phá khỏi tốp đầu về đích và Nguyễn Huỳnh Phú Lộc (Quân đội) có pha nước rút dũng mãnh giành ngôi thắng chặng, nhận phần thưởng 20 triệu đồng. Trong khi đó nỗ lực của các tay đua Vĩnh Long giúp họ giành ngôi nhất đồng đội ngay tại quê nhà.

Nguyễn Thành Tâm cùng các tay đua mạnh về đích trong tốp 3 nhưng vẫn bảo vệ thành công Áo vàng sau 29 chặng. Với khoảng cách hơn 3 phút so với đồng đội xếp nhì Aki Khademi trong khi giải chỉ còn 1 chặng, danh hiệu Áo vàng chung cuộc kèm phần thưởng kỷ lục 300 triệu đồng gần như thuộc về Nguyễn Thành Tâm.

Đồng đội của Nguyễn Thành Tâm là Ngô Văn Phương cũng bảo vệ thành công Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Với thế trận kèm cặp giữa các đội mạnh, đội Anh văn Hội Việt Mỹ TP HCM vẫn bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội sau 29 chặng. Tay đua Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP HCM) giữ chắc Áo xanh-vua nước rút trong khi danh hiệu Áo đỏ-vua leo núi của Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) sớm an bài trước đó.

Tại lễ trao thưởng, ông Nguyễn Thành Hưng-Giám đốc Công ty TNHH MTV VLXD Vạn Phát, đại lý Tôn Đông Á tại Tiền Giang, đã trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại Vĩnh Long.

Quang Liêm

VietBao.vn