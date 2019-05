Chưa đầy hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam (VN) nhưng HLV Park Hang-seo vẫn là một ẩn số. Ẩn số đó từng được các trang báo châu Á đặt ra với hàng loạt dấu hỏi, bởi ông lần lượt đưa bóng đá Việt Nam đi từ kỳ tích này đến kỳ tích khác. Nếu giải đầu tiên ông dẫn dắt bóng đá VN là vòng chung kết U-23 châu Á 2018 tại Thường Châu có lúc còn bị chỉ trích là ăn may hay lối đá phòng ngự tiêu cực thì AFF Cup 2018 đã cho thấy một đội tuyển VN muôn vẻ với nhiều miếng đánh khó lường. Sang đến Asian Cup thì cả châu Á đã phải quan tâm đến VN với tư cách đội bóng Đông Nam Á vào sâu nhất và mang nhiều yếu tố bất ngờ nhất. Đặc biệt là trận thua Nhật 0-1 ở tứ kết bởi quả 11 m được soi bằng công nghệ VAR thì giới chuyên môn châu Á đã không thể ngồi yên với cái cách mà thầy Park đã sử dụng để đối chọi với đội bóng nhiều thành tích nhất ở Asian Cup. Ông đã chứng minh cho châu Á biết chức á quân U-23 châu Á của VN không phải là ăn may và lối đá mà thầy trò ông đối đầu với đội Nhật hùng mạnh không phải là kiểu co cụm phòng ngự tiêu cực.

Gần đây hơn, thầy Park lại đưa ra một đội U-23 mới đọ sức tại vòng loại U-23 châu Á và đã khiến bóng đá khu vực ngạc nhiên cao độ. Không phải là tỉ số đậm 4-0 trước chủ nhà vòng chung kết U-23 châu Á 2020 mà là cái cách giành chiến thắng trước sự cao ngạo của đội bóng cứ muốn giành lấy danh hiệu “King of ASEAN”.

Không có quỹ thời gian nên HLV Park Hang-seo buộc phải chọn những cầu thủ phù hợp với lối đá và hiểu triết lý của ông. Ảnh: NGỌC DUNG

HLV Park Hang-seo thuyết phục và mời tiền đạo Anh Đức trở lại từ khi thầy trò cùng tham dự gala Fair Play 2018. Ảnh: CTV

Bây giờ thì hơn ai hết người Thái lại muốn giải mã ông thầy người Hàn liên tục làm “việt vị” các HLV Thái Lan và khu vực, kể cả đối với cựu HLV đội tuyển Anh - ông Eriksson được LĐBĐ Philippines trải thảm về nâng cấp đội tuyển của mình.

Mới đây, khi công bố danh sách đội tuyển VN dự King’s Cup và đội U-23 cho trận giao hữu với U-23 Myanmar thì ông Park Hang-seo lại khiến giới chuyên môn ở VN ngạc nhiên.

Rất nhiều dấu hỏi được đặt ra và rất nhiều giả thiết trong các lập luận mang tính phản biện đối với danh sách mà ông tin tưởng mang sang Thái Lan để dự Cúp Nhà vua của người Thái. Có những cầu thủ hơn sáu tháng qua chưa hề ra sân như Trọng Hoàng; hay đang xuống phong độ và bị chính HLV ở CLB chủ quản than phiền như Hà Đức Chinh, Quế Ngọc Hải…; hoặc những đôi chân “dòn” và “dễ vỡ” nên bị ví như pha lê như Tuấn Anh; mới hồi phục chấn thương hoặc đang dưỡng thương như Văn Thanh, Duy Mạnh… vẫn có suất cho Cúp Nhà vua ở Thái.

Bất chấp những nhà chuyên môn và dư luận vẫn “bình”, hay vẫn tiếc cho nhiều cầu thủ đang có phong độ cao ở V-League hoặc đáng chú ý hơn là nhiều cầu thủ của đội TP.HCM đang dẫn đầu V-League rất đáng ghi nhận lại không có cơ hội được hít thở không khí đội tuyển.

Chính cựu HLV trưởng đội tuyển VN, ông Nguyễn Thành Vinh, đã phải lên tiếng không phải là chỉ trích mà là dấu hỏi trong đầu vì không giải mã được ông Park Hang-seo. Ông Vinh nói: “Tôi hơi bất ngờ với danh sách này. Có một số cầu thủ đang thi đấu tốt, có phong độ cao và có thể tham gia đội tuyển nhưng không được triệu tập. Đặc biệt là những cầu thủ thuộc CLB TP.HCM, họ sở hữu nhiều gương mặt đã đem lại cho đội bóng một giai đoạn lượt đi V-League 2019 hoành tráng, tạo ra dấu ấn cho giải đấu năm nay và được nhiều người yêu thích…”.

Đến bao giờ thì ông Park Hang-seo mới thực sự bị giải mã?

Không chọn người hay mà chọn người phù hợp Có ý kiến thuận đưa ra rằng vì King’s Cup có tầm quan trọng trong việc xác định thứ hạng trên bảng vàng FIFA và là giải đấu ở cấp đội tuyển mà bóng đá VN đối đầu bóng đá Thái Lan nên HLV Park Hang-seo phải chọn cầu thủ phù hợp với hệ thống chiến thuật của mình. Hơn nữa vì không có thời gian tập luyện và không có trận giao hữu nào nên ông Park phải chọn phương án an toàn là đưa những cầu thủ hiểu ông nhất, phù hợp với triết lý của ông nhất. Riêng việc Bùi Tiến Dũng rơi xuống đội U-23 là một phép tính khả thi bởi thủ môn này sẽ có nhiều khả năng ra sân trong trận gặp U-23 Myanmar thay vì cứ phải ngồi dự bị tiếp cho Đặng Văn Lâm hay một thủ môn nào đó. Đ.TR

