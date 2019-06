Giải diễn ra sáng (18-6) tại sân Golf Long Thành, quy tụ nhiều quan khách, giới truyền thông, nhà tài trợ, cộng đồng doanh nhân với gần 140 golf thủ tham dự.

Cắt băng khai mạc giải. Ảnh: Ngọc Uyên

Tham gia giải golf lần này, các golfer sẽ có cơ hội nhận các giải thưởng giá trị và hấp dẫn, đồng thời cũng là dịp cho các golfer thử vận may với các giải Hole In One danh giá.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp TPHCM cho biết, “Giải golf Báo chí và Doanh nghiệp kết hợp là một cơ hội cho các doanh nhân, các nhà kinh tế và giới báo chí giao lưu gặp gỡ lẫn nhau và chúng tôi hi vọng rằng đây cũng là cơ hội để giới doanh nhân có thể xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp bền vững.

Mỗi giải golf được tổ chức sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi giao lưu giữa giới truyền thông và doanh nhân, đồng thời chúng tôi sẽ có cơ hội cùng nhau trao đổi, bày tỏ tấm lòng và trách nhiệm với xã hội”.

Trao thưởng cho các golf thủ đoạt giải. Ảnh: Ngọc Uyên.

Anh Đào Trọng Nhân Trưởng đại diện Báo Gia đình Việt Nam cũng đã chia sẻ: " Đây là hoạt động khích lệ tinh thần khởi nghiệp cho các doanh nhân trẻ. Qua đó khuyến khích tinh thần thể thao, vận động trong cộng đồng, mong muốn tạo sự lan tỏa, kết nối các doanh nghiệp với nhau, thêm cơ hội giao lưu giữa cộng đồng trong và ngoài nước.

Ngoài việc được giao lưu, trải nghiệm golf, tôi rất chờ đợi những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo từ các bạn trẻ. Nếu có những ý tưởng mới lạ, mình có thể học hỏi, nắm bắt, hợp tác. Vì thế, tôi mong ban tổ chức sẽ phát triển giải golf này thành giải thường niên, tạo sân chơi golf cũng như làm cầu nối cho doanh nghiệp cùng với những nhà báo góp phần mang đến lợi ích thiết thực cho xã hội".

Kết quả chung cuộc, chức vô địch thuộc về golf thủ Nguyễn Ngọc Khôi; nhất bảng A là tay golf Mai Đức Thủy; nhất bảng B là Kim Han Ji; nhất bảng C thuộc về golf thủ Trần Ngọc Tài và nhất bảng nữ là tay golf Dương Thị Thắm.

Lãnh đạo sân Golf Long Thành trao 100 triệu đồng cho Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: Ngọc Uyên.

Cũng trong dịp này, ban lãnh đạo sân golf Long Thành đã tặng cho Hội Nhà báo TP.HCM 100 triệu đồng để hỗ trợ cho các nhà báo có hoàn cảnh khó khăn.