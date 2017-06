Tân binh Da Sylva của TP.HCM

Phần lớn các đội bóng ở V-League đã thắt chặt chi tiêu hơn, không vung tay quá trán cho những bản hợp đồng từ nước ngoài nữa. Điều đó dẫn tới việc các bản hợp đồng lớn mà người ta mô tả là “bom tấn” ít xuất hiện hơn. Đúng với quy luật của thị trường, “hàng tốt” thì có giá không hề rẻ, mà nếu các đội bóng chỉ muốn chi tiêu vừa phải, thì phải đối mặt với rủi ro cao về chất lượng của cầu thủ.

Đó là lý do mà sau rất nhiều lần thử việc với cả chục ngoại binh, và sau rất nhiều đắn đo, Than Quảng Ninh đã quyết định dùng lại chân sút kỳ cựu Dyachenko, thay vì mua một cầu thủ mới. Tiền đạo này từng khoác áo Than Quảng Ninh mùa trước, sau đó đầu quân cho TP.HCM trong giai đoạn 1 mùa này.

Phong độ không tốt của anh khiến quyền Chủ tịch CLB TP.HCM là cựu tiền đạo Công Vinh chấm dứt hợp đồng. Có thể thấy, dù Dyachenko đã xuống phong độ, nhưng Than Quảng Ninh vẫn chọn anh vì đặt sự “an toàn” lên trên hết. Điều mà một ngoại binh nào đó mới đến không thể đảm bảo.

Cũng giống như Than Quảng Ninh, SLNA cũng thử việc khá nhiều cầu thủ trong thời gian qua. Chỉ khác ở chỗ, họ chưa tìm được cái tên nào ưng ý để chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt phía trước. Trong khi đó, các đội như Hải Phòng, Khánh Hòa hay Sài Gòn FC… quyết định không thay đổi ngoại binh, phần vì các cầu thủ này vẫn thể hiện tốt, phần do họ không muốn mạo hiểm chi tiền.

Giữa lúc “chợ” ngoại binh khá hẩm hiu, thì CLB TP.HCM của Công Vinh đã nổ “bom tấn” gần như là duy nhất trong giai đoạn này. Đó là trường hợp của tiền đạo Dominique Da Sylva, cầu thủ đến từ Cộng hòa Mauritius, một đảo quốc nhỏ ở Ấn Độ Dương, cách đảo Madagascar khoảng 900km.

Chân sút mới chỉ 27 tuổi này trước đó từng thử việc tại FLC Thanh Hóa nhưng không thành. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày ở TP.HCM, anh đã được ban huấn luyện đội bóng này chấm, trong số 6 ngoại binh đến thử việc. Da Sylva là một cái tên hoàn toàn xa lạ, nhưng hồ sơ của anh khá “đẹp”.

Anh từng cùng Al-Ahly (Ai Cập) dự Cúp thế giới các CLB (FIFA Clubs World Cup) năm 2011. Trong thời gian khoác áo CLB này, Da Sylva ghi được 11 bàn sau 68 trận và giành Siêu cúp Ai Cập. Trước khi sang Việt Nam tìm cơ hội, anh khoác áo CLB Ermis Aradippou thi đấu ở giải hạng nhất của đảo Síp.

Trang web nổi tiếng chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt định giá Da Sylva vào khoảng 350.000 euro, tương đương gần 9 tỷ đồng. Đây là một con số không hề nhỏ nếu so với tình hình tài chính hiện tại của V-League. Tuy nhiên, với tiềm lực mạnh, CLB TP.HCM đã quyết định tạo cơ hội cho chân sút này. Dù vậy, những thống kê trên giấy không thể là sự bảo đảm cho thành công của một ngoại binh, nhất là khi vừa chân ướt chân ráo đến một đấu trường như V-League. Và Da Sylva có đáng đồng tiền bát gạo hay không, chỉ thời gian mới có thể trả lời.

