Theo kết quả công bố, ở nội dung bóng chuyền nam, Bảng A bao gồm các đội: Thể Công, Biên phòng, Becamex Quân đoàn 4, Long An, Công an TP Hồ Chí Minh, Vật liệu xây dựng Bình Dương; Bảng B có các đội: Sanest Khánh Hòa, Maseco TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Bình, Hà Tĩnh, XSKT Vĩnh Long, Quân khu 4.

Nội dung bóng chuyền nữ, Bảng A gồm các đội: Thông tin LiênVietpostBank, VTV Bình Điền Long An, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tân Bình - TP Hồ Chí Minh, Hóa chất Đức Giang - Hà Nội; Bảng B gồm: Ngân hàng Công thương, Tiến Nông Thanh Hóa, PVD Thái Bình, Truyền hình Vĩnh Long, Hải Dương và Đác Lắc.

Lịch thi đấu vòng một của giải, sẽ diễn ra từ ngày 25-3 đến 1-4; Bảng A thi đấu tại Nhà thi đấu Nam Định, Bảng B thi đấu tại Nhà thi đấu Thái Bình.

Kết thúc vòng một, các đội giành ngôi nhất, nhì hai bảng của nam và nữ sẽ thi đấu tranh Cúp Hùng Vương, từ ngày 5 đến 8-4.

NGUYỄN TIẾN VIỆT ANH

VietBao.vn