Trả được món nợ thua trận ở lượt đi, nhưng Sanatech Sanest Khánh Hòa phải nhờ tới may mắn và một quyết định gây tranh cãi của trọng tài mới giành trọn vẹn 3 điểm trước Sài Gòn FC. Trong khi đó, Cao Bằng dễ dàng đánh bại Hoàng Thư Đà Nẵng với tỉ số 5-0, qua đó tạm vươn lên chiếm ngôi nhì bảng.

Vẫn duy trì lối chơi thực dụng, chắt chiu cơ hội tổ chức tấn công và tìm kiếm bàn thắng, nhưng Sài Gòn FC không còn được thần may mắn mỉm cười, khi các pha dứt điểm cầu môn của họ chỉ tìm đến xà ngang, cột dọc. Hơn thế, một quyết định gây tranh cãi của trọng tài: không công nhận tình huống bóng đã đi qua vạch vôi khung thành của Sanatech Sanest Khánh Hòa (SS.KH), khiến Sài Gòn FC nhận về thất bại đầu tiên ở lượt về VCK giải futsal VĐQG HDBank 2018.

Sài Gòn FC (áo đỏ) nhận thất bại trước Sanatech Sanest Khánh Hòa.

Phát biểu sau trận, trợ lý HLV Trần Đình Tình cho rằng: "Kết quả trận đấu hôm nay không phản ánh đúng thực tế trên sân. Chúng tôi chơi tốt ở trên sân nhưng không được thần may mắn ủng hộ. Lý do một phần là do sân bãi, mặt khác là bởi trái bóng mới, anh em chưa có thời gian làm quen".

Về quyết định gây tranh cãi của trọng tài, trợ lý Trần Đình Tình cho rằng đó là lỗi nhận định và không thể đảo ngược quyết định của trọng tài, bởi vậy, BHL đội bóng chấp nhận phán quyết cuối cùng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện ngay đầu hiệp 2, Trần Tuyên lốp bóng qua đầu TM Châu Bảo Giang. Trưởng đoàn SS.KH, Trần Duy Hiếu, thừa nhận đội bóng của mình có chút may mắn, nhưng việc Sài Gòn FC chơi tốt như hôm nay là điều đã được dự tính trước.

Ông Trần Duy Hiếu cũng giải thích về việc đội nhập cuộc chậm là do sự thay đổi nhân sự trong đội hình, cần thời gian làm quen với cách xây dựng chiến thuật và thi đấu của BHL. Mặt khác, ông cũng thừa nhận rằng "không thể hiểu việc cầu thủ tập dứt điểm cầu môn tốt, nhưng vào sân lại không hiệu quả".

Không khí sôi động trên khán đài giải VĐQG Futsal HDBank.

Ông Trần Duy Hiếu cho biết: "Chúng tôi từng nói với các cầu thủ là các anh tập rất tốt, mà đến khi vào tới cầu môn thì lại không ghi bàn. BHL đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng không hiểu tại sao đến lúc vào thi đấu lại không thể ghi bàn".

Ở trận đấu sau đó, Cao Bằng thay đổi cách tiếp cận trận đấu từ lối chơi nhanh, tấn công dồn dập, dứt điểm cầu môn liên tục bằng cách chơi lùi sâu hơn, nhường thế trận cho đối phương và dứt điểm kỹ thuật. Kết quả hoàn hảo tuyệt đối với tỉ số 1-1 lượt đi, ở lượt về này, Cao Bằng thắng 5-0 đều bằng những pha sút bóng kỹ thuật. Chia sẻ với truyền thông về bí quyết chiến thắng, HLV Hector cho biết ở lượt đi đối phương chỉ phòng ngự 10m sân nhà, nên dễ dàng tổ chức phản công và tìm ra sai lầm của Cao Bằng. Điều này không xảy ra ở lượt về!

Dù vậy, HLV Hector không đồng ý rằng đây là chiến thắng dễ dàng cho đội của mình.

Một pha dứt điểm của cầu thủ Sanatech Sanest Khánh Hòa.

HLV Hector cho hay: "Tôi sống và làm việc ở Việt Nam 5 năm và gắn bó với futsal suốt thời gian qua. Tôi chưa bao giờ đánh giá trận đấu nào dễ dàng. Trận này, chúng tôi có bàn thắng sớm nên việc tiếp cận trận đấu theo kế hoạch dễ dàng hơn. Trận đấu diễn ra theo ý muốn của chúng tôi, khi lùi về nửa sân để phòng ngự, và tìm kiếm cơ hội dứt điểm khi có cơ hội. Chúng tôi không mắc sai lầm!"

HLV Hector cũng nhấn mạnh thái độ hài lòng với màn trình diễn của học trò, đặc biệt là 2 tân binh Nhan Gia Hưng và Đào Minh Quảng lần đầu chơi bóng futsal chuyên nghiệp, khi mới chỉ 16-17 tuổi.

Chiến thắng này giúp Cao Bằng tạm vươn lên vị trí nhì bảng với 22 điểm, hơn Thái Sơn Nam 2 điểm. Ở vòng tới Cao Bằng sẽ chạm trán với Sanatech Sanest Khánh Hòa./.

Thành Lương/VOV2

VietBao.vn